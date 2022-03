Wiarygodność pomiarów wilgotności ziarna w skupach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło wskazówek, jak rolnicy mogą wpływać na rzetelność pomiaru wilgotności ziarna przy sprzedaży.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował do Ministerstwa Rolnictwa o rozwiązania i regulacje prawne, które zwiększą wiarygodność pomiarów wilgotności ziarna, wykonywane przez podmioty skupujące zboża. Postulaty takie od lat płyną od rolników z całej Polski, którzy skarżą się na zafałszowywanie wyników w skupach, którym umowy dają zwykle jednostronnie przywilej oceny jakości ziarna.

Z inicjatywą w tym zakresie wystąpiła niedawno – w grudniu ub.r. - Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Tamtejsi rolnicy zbadali próbki ziarna kukurydzy w kilku podmiotach skupowych i każdy z tych pomiarów dał odmienny wynik. Rozbieżności sięgały nawet 6 procent. W efekcie tego doświadczenia łódzcy samorządowcy postulowali wprowadzenie dla podmiotów skupowych obowiązku pomiaru wilgotności ziarna miernikami mierzącymi metodą mielenia i odparowywania. Domagali się także, aby urządzenia pomiarowe znajdowały się pod nadzorem Urzędu Miar i Wag.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamiast nowych regulacji prawnych w tym zakresie, które gwarantowałyby rolnikom rzetelne pomiary, miało dla rolników kilka wskazówek, jak zapewnić wiarygodność pomiarów wilgotności sprzedawanego ziarna. Jak zauważa resort w odpowiedzi udzielonej KRiR, ocena parametrów jakościowych zbóż dokonywana jest w laboratoriach własnych podmiotów skupujących lub w laboratoriach zewnętrznych na zlecenie podmiotu skupującego. Skup płodów rolnych odbywa się jednak na podstawie umów, zawieranych między sprzedającym a pierwszym nabywcą. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby strony umowy ustaliły, że pobraniem próbki ziarna do badania zajmie się rzeczoznawca, czyli osobie która posiada aktualne uprawnienia (wiedzę praktyczną i teoretyczną) w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych, a samo badanie przeprowadzone zostanie w dowolnym, niezależnym, akredytowanym laboratorium zaakceptowanym przez obie strony.

„Wzajemnych roszczeń co do niespełniania postanowień umowy, w tym sporów dotyczących kwestii wyników badań oceny jakości produktów, strony umowy mogą dochodzić na drodze sądowej przed sądami powszechnymi, lub w ramach arbitrażu (sądu polubownego) pod warunkiem pisemnego sporządzenia między stronami zapisu na sąd polubowny. Przykładem mechanizmu wspomagającego rozstrzyganie sporów pomiędzy rolnikiem a skupującym jest działające przy Izbie Zbożowo-Paszowej Kolegium Arbitrów, stworzone na potrzeby firm członkowskich zrzeszonych w Izbie. Celem Kolegium Arbitrów jest rozpatrywanie sporów między podmiotami gospodarczymi na tle wykonywania obowiązków wynikających z umów kupna-sprzedaży towarów rolnych. Warunkiem rozpatrywania sprawy przez Kolegium jest odpowiedni zapis w umowie kupna-sprzedaży, iż ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy tej Izbie. Jeśli w umowie podmioty nie wskażą jednoznacznie, kto ma dokonać arbitrażu, wówczas jest on dokonywany przed sądem powszechnym.” – poucza MRiRW w piśmie przesłanym do izb.

Resort radzi też, aby w celu zabezpieczenia swoich interesów producenci rolni podpisywali z odbiorcami ziarna umowy kontraktacji, w których zawarte będą jasne i nie budzące wątpliwości wytyczne, co do sposobu pomiaru wilgotności ziarna, a także w zakresie rozstrzygnięć w przypadku gdy jedna ze stron takiej umowy ma zastrzeżenia co do sposobu oceny jakości towaru.