Większe limity na działania PROW

Dłuższy okres realizacji PROW 2014-2020, a także dodatkowe środki – to powody przygotowania projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Polska otrzymała dodatkowe środki na lata 2021 oraz 2022 do wykorzystania na PROW (to efekt nieprzyjęcia wieloletnich ram finansowych na okres do 2027 r. i wydatkowania w tym okresie środków przypadających na kolejne dwa lata według dotychczasowych zasad), a także pieniądze z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (pieniądze na ożywienie gospodarki po COVID-19).

Zgodnie z wymogami rozporządzenia przejściowego, dodatkowe środki z EIO muszą być programowane i monitorowane oddzielnie od wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW. Limity zostały wykazane odrębnie w przypadku instrumentów wsparcia, w których zaprogramowano udział środków EIO, tj.:

– budowa lub modernizacja dróg lokalnych,

– inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,

– rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych.

Zwiększone limity dotyczą następujących działań i poddziałań:

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – limit zwiększono o 223 700 158 euro (EFRROW), środki EIO - 376 352 619 euro;

Współpraca – kwota zwiększająca limit 30 645 922 euro (środków publicznych);

Modernizacja gospodarstw rolnych - kwota zwiększająca limit 375 975 169 euro (środków publicznych);

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - 47 000 000 euro środki EIO;

Scalanie gruntów - kwota zwiększająca limit 136 727 959 euro (środków publicznych);

Zarządzanie zasobami wodnymi - kwota zwiększająca limit 215 307 245 euro (środków publicznych);

Premie dla młodych rolników - kwota zwiększająca limit 251 192 601 euro (środków publicznych);

Rozwój przedsiębiorczości rozwój usług rolniczych - kwota zwiększająca limit 141 590 150 euro (środków publicznych) i z EIO 176 990 000 euro;

Inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof - kwota zwiększająca limit 42 475 248 euro (środków publicznych);

Restrukturyzacja małych gospodarstw - kwota zwiększająca limit 125 726 858 euro (środków publicznych);

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - kwota zwiększająca limit 325 318 246 euro (środków publicznych);

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych - kwota zwiększająca limit 65 278 956 euro (środków publicznych).

Limity przemieszane i w jednym worku

Jak zaznaczono, dodatkowo zdecydowano o przesunięciu środków bez wpływu na limity dla działania:

- w ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” zaproponowano przesunięcie 67 000 000 euro środków publicznych między operacjami typu „Premie dla młodych rolników” (zmniejszenie limitu) a „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (zwiększenie limitu)

- w przypadku działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – zaproponowano połączenie limitów przewidzianych w ramach 5 typów operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w jeden limit dla ww. typów operacji (a więc z wyłączeniem operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”) dla dwóch ostatnich województw: lubelskiego i lubuskiego; w celu jak najpełniejszego wykorzystania środków z programu

- w przypadku operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000” oraz w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych” zaproponowano połączenie wyodrębnionego limitu dla województwa mazowieckiego z limitem dla pozostałych województw.

PROW wypłacony w 65 proc.

Ze względu na wprowadzenie okresu przejściowego i wydłużenie o 2 lata okresu wdrażania PROW 2014–2020 zaproponowano dłuższy o 2 lata termin na przekazanie informacji o odmowie przyznania pomocy dla wnioskodawców oczekujących, z powodu braku limitu, na przyznanie pomocy.

Aktualnie (stan na koniec lipca) zrealizowano płatności na 65,42% dostępnego limitu, zawarto umowy lub wydano decyzje na 88,02% limitu, a złożono wnioski na 108,69% limitu.

Projekt w załączniku, wraz z nowym załącznikiem „Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań”.