Wino to nie „małpka”, nie powinno być dodatkowo opodatkowane

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa wnioskuje, aby z dodatkowej opłaty obejmującej alkohole o małej pojemności zwolnione zostały wyroby winiarskie zawierające do 15% alkoholu.

Ministerstwo Zdrowia, w trosce o zdrowie obywateli, domaga się nałożenia specjalnej opłaty na alkohole w małych pojemnościach – pojemnik do 300 ml w rezultacie ma kosztować ok. 1 zł więcej.

Protestuje środowisko producentów win - firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa, zwracając uwagę, że wino to produkt z zupełnie innej kategorii niż tzw. „małpka” z wódką.

Segment wyrobów winiarskich w małych opakowaniach to wciąż w Polsce margines. W małych butelkach zamyka się głównie wina ze średniej i wyższej półki. Nie ilość wina staje się ważna, lecz jego jakość, a małe opakowania sprzyjają tym pozytywnym trendom. Ta stosunkowo nowa i stopniowo rozbudowująca się grupa asortymentowa skierowana jest więc do wymagających konsumentów. Ponadto koszt zakupu wina w małych opakowaniach jest wysoki w stosunku do dawki alkoholu zawartego w tej porcji. Sam alkohol, jako substancja psychoaktywna, nie stanowi tu głównego waloru i powodu decyzji zakupowej – podano w informacji.

- Zaskakujący jest też fakt, że resort zdrowia nie objął swoim zainteresowaniem sprzedaży czy reklamy piwa, a przecież to właśnie piwo jest napojem, pod postacią którego Polacy przyjmują zdecydowanie najwięcej alkoholu w przeliczeniu na stuprocentowy etanol. Przeciętny Polak wypija rocznie ok. 100 litrów piwa, a wszystkich napojów winiarskich łącznie (w tym m.in. win, win owocowych, cydrów, miodów pitnych) jedynie poniżej 6,5 l – stwierdza Magdalena Zielińska, prezes ZP PRW.

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa zgłosił swoje uwagi do Ministerstwa Zdrowia. Jednym z postulatów jest zwolnienie z dodatkowej opłaty wyrobów winiarskich zawierających do 15% alkoholu. Zgodnie z projektem ustawy, zmiany mają wejść w życie od 1 kwietnia 2020 roku.