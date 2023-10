WIR interweniuje w sprawie paliwa rolniczego

Niektórym rolnikom odmawiano przyjęcia wniosków i faktur za paliwo rolnicze. Sprawa dotyczyła nowych i młodych rolników, fot. Shutterstock

W ostatnich dniach sierpnia, a zatem w końcowych dniach przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wielkopolskiej Izby Rolniczej docierały prośby o pomoc, ponieważ niektórym rolnikom odmawiano przyjęcia wniosków i faktur. Sprawa dotyczyła nowych i młodych rolników. O co dokładnie chodziło?





Jak pisze WIR, problem, z którym zwracali się rolnicy wynikał z faktu, że niektóre gminy odmawiały przyjęcia wniosków i faktur od nowych i młodych rolników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej po 1 lutego 2023 r. Powodem odmowy był fakt, że na wniosku akcyzowym widnieje zapis, że rolnik jest posiadaczem użytków rolnych położonych na terenie danej gminy i określonych w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego roku, w którym składa wniosek. Zapis ten, był niekiedy przez gminy niewłaściwie interpretowany. Po analizie przepisów, z których wynikało, że w 2023 roku gminy w II naborze wniosków, czyli w sierpniu br. nie mogą posługiwać się decyzją wydaną na początku roku, gdyż zmieniły się zasady przyznawania zwrotu, Wielkopolska Izba Rolnicza przygotowała pismo do KRIR - pisze WIR. Czytaj więcej WIR apeluje: Brakuje oleju napędowego w ilościach hurtowych dla rolników Wielkopolska Izba Rolnicza zaznacza, że ta interwencja za pośrednictwem KRIR, okazała się skuteczna. Resort rolnictwa odpowiedział bowiem: (...)…jeżeli producent rolny po otrzymaniu części zwrotu podatku akcyzowego w I terminie danego roku wydzierżawi lub dokonana zbycia części użytków rolnych, to kwota niewykorzystanego przez niego w I terminie rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, w II terminie składania wniosków przysługuje, uwzględniając załączone faktury lub ich kopie dzierżawcy lub nabywcy użytków rolnych w wysokości niewykorzystanego rocznego limitu zwrotu podatku przez wydzierżawiającego lub zbywcę w I terminie – w przypadku, gdy ustalony roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w II terminie dla wydzierżawiającego lub zbywcy jest niższy od otrzymanej kwoty zwrotu w I terminie… MRiRW podało, że wykazany w ewidencji gruntów i budynków stan dotyczący powierzchni użytków rolnych określa jedynie, czy na dzień 1 lutego danego roku grunty te były zakwalifikowane jako użytki rolne. W przypadku powiększenia gospodarstwa rolnego, składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych lub wydzierżawionych gruntów w części niewykorzystanego na te grunty, rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza. W związku z powyższym wnioskodawca nie musi być właścicielem czy też posiadaczem (współposiadaczem) użytków rolnych w dniu 1 lutego. Mógł on bowiem nabyć gospodarstwo rolne od rodziców np. w dniu 15 marca i będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku w sierpniu tego samego roku. Istotne jest, aby wnioskodawca w dniu składania wniosku był posiadaczem gospodarstwa rolnego i aby wykazane we wniosku użytki rolne w dniu 1 lutego tego samego roku były wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Ministerialna interpretacja przepisów, jak podaje WIR, została przekazana do zainteresowanych rolników i teraz na jej podstawie mogą oni odwoływać się od niekorzystnych dla nich decyzji. Źródło: WIR

