Trwa przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie w ramach nowego naboru. W tym roku rolnik może także dobrowolnie sięgać po dopłaty za realizację ekoschematów. Oprócz odhaczenia odpowiednich checkboxów w eWnioskuPlus i zobowiązania się do przestrzegania określonych wymogów rolnik także jest zobligowany do przedstawienia pewnych dokumentów i oświadczeń. Jakich konkretnie?

W wybranych ekoschematach rolnik musi przedstawić w PB ARiMR określone dokumenty lub oświadczenia. Jakie dokładnie?

W 4 praktykach oraz 2 ekoschematach rolnik musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych.

Łatwo się pogubić w gąszczu nowych informacji jakie zostały opracowane w ramach ekoschematów. Biurokracji zamiast ubywa, mamy wrażenie, że przybywa. Rolnik jednak chcąc sięgnąć po te dopłaty musi dopełnić wszelkich formalności. O czym należy pamiętać w tym zakresie?

Przedstawiamy listę dokumentów, oświadczeń, które należy wypełnić i złożyć w ARiMR w stosownym terminie w przypadku realizacji wybranego ekoschematu. Niektóre z nich rolnik powinien posiadać na stanie gospodarstwa.

1. Ekoschemat - Obszary z roślinami miododajnymi

Nie ma tu ustalonych konkretnych dodatkowych dokumentów, jakie trzeba złożyć do BP ARiMR.

2. Ekoschemat - Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Ten ekoschemat jest stosunkowo skomplikowany jeśli chodzi o załatwianie formalności. Większość z nich jednak załatwia się z wybraną przez siebie jednostkę certyfikującą. Najpierw jednak należy ukończyć szkolenie w zakresie Integrowanej Produkcji. Natomiast zgłoszenie uprawy do IP musi nastąpić nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem. Dla zainteresowanych wkrótce na farmer.pl przybliżymy cały tok postępowania. Rolnik, który podejmie się tego zobowiązania musi natomiast na bieżąco wypełniać notatnik Integrowanej Produkcji.

3. Ekoschemat - Biologiczna ochrona upraw

- Rolnik musi przedstawić do ARiMR do 31 sierpnia danego roku, imiennego dokumentu poświadczającego zakup biologicznego środka ochrony roślin (dokument musi zawierać informacje o nazwie i ilości środka). Uwaga! Dotyczy to tylko środków zarejestrowanych przez MRiRW.

- Rolnik zoobligowany jest do prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez ARiMR. Dokument jednak pozostaje na stanie gospodarstwa i jest przedstawiany w czasie ewentualnej kontroli.

4. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Praktyki: wymieszanie słomy z glebą, uproszczony system upraw, opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo, wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji

W przypadku realizacji tych praktyk rolnik musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych na formularzu ARIMR. Dokumentacja pozostaje w gospodarstwie rolnika na potrzeby kontroli ARIMR. Nie składa on go do biura powiatowego.

Dodatkowo w przypadku praktyki:

Międzyplon ozimy lub wsiewki śródplonowe

Rolnik składa oświadczenie o dacie zbioru uprawy w plonie głównym w przypadku wysiewu wsiewki śródpolnej i obowiązku jej utrzymania przez 8 tyg. od zbioru uprawy głównej - Oświadczenie składa się w terminie 7 dni od dnia zbioru uprawy głównej.

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, wariant z wapnowaniem

Rolnik musi złożyć oświadczenie, że nie otrzymał decyzji z NFOŚiGW w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego – maksymalnie do 25 dni od dnia składania wniosków o płatności bezpośrednie.

Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji oraz Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo

- Przesłanie do ARIMR w ciągu 14 dni od aplikacji nawozów zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia o realizacji praktyki wymieszanie obornika z glebą. W przypadku nawożenia jesiennego przesłanie dokumentu nie później niż do 7 listopada.

- Dla praktyk zrealizowanych przed dniem 15 marca zdjęcie lub dokument należy załączyć w ciągu 14 dni od złożenia wniosku (ale najlepiej dokonać tego w dniu złożenia wniosku).

W gospodarstwach nie posiadających własnych nawozów naturalnych - rolnik musi posiadać imienny dokument poświadczający zakup nawozów naturalnych (dokument zostaje w gospodarstwie).

5. Retencjonowanie wody na TUZ

Warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia, jest spełniony, jeżeli potwierdzą to dane udostępnione ARiMR, przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie danych satelitarnych do dnia 10 października. Informacje o gruntach podtopionych i zalanych do ARIMR przekazuje Instytut Uprawy i Nawożenia w Puławach.

Dobrostan zwierząt- w zależności od rodzaju zwierzęcia oraz realizacji wariantu, rolnik powinien mieć:

Plan dobrostanowy, Rejestr wypasu, Rejestr wybiegu, Rejestr loch, Rejestr prosiąt, Rejestr cieląt