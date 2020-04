Wojewodowie słabo kontrolują akty prawa miejscowego

W każdym roku wojewoda otrzymuje kilka tysięcy aktów prawa miejscowego, które powinny zostać sprawdzone pod kątem ich legalności.





W ramach wykonywanego nadzoru wojewodowie mogą stwierdzić nieważność takiego aktu w całości lub w części, wstrzymać jego wykonanie, wskazać, że akt taki wydano z naruszeniem prawa lub wnieść skargę do sądu administracyjnego. Jak podaje NIK po kontroli – wojewodowie „nie zawsze rzetelnie wywiązywali się z realizacji swoich ustawowych obowiązków”.

NIK zarzuca wojewodom, że nie zapewnili w szczególności jednolitej oceny legalności aktów stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. „Dochodziło zatem do sytuacji, w których uchwała podjęta przez jedną gminę była eliminowana z obrotu prawnego, natomiast analogiczna uchwała innej gminy, naruszająca te same przepisy prawa, obowiązywała nadal, jako zgodna z prawem. Stan taki stwierdzono w stosunku do ponad 40% wybranych do szczegółowego sprawdzenia aktów prawa miejscowego” - podano.

Kolejnym błędem jest odstępowanie od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego w przypadku zobowiązania się jednostki samorządu terytorialnego do dokonania zmiany lub uchylenia wadliwego aktu we własnym zakresie. „Dotyczyło to ponad 36% aktów prawa miejscowego poddanych nadzorowi. Zaniechanie realizacji przez wojewodów ich ustawowego obowiązku powodowało, że akty te przez wiele miesięcy uznawane były za ważne, podczas gdy rozstrzygnięcie nadzorcze eliminowałoby je z obrotu prawnego w ciągu 30 dni” - ustalono.

NIK podaje też, że zasady sprawowania nadzoru przez wojewodę nad stanowieniem aktów prawa miejscowego nie zostały w sposób wystarczający i jednoznaczny uregulowane w przepisach prawa, a nieprawidłowościom w zakresie nadzoru wojewody nad stanowieniem prawa miejscowego sprzyjały: niedostosowanie liczby pracowników w stosunku do zakresu i liczby powierzonych im zadań, brak wewnętrznych uregulowań określających szczegółowe zasady postępowania, a także nieprzeprowadzanie kontroli i audytów wewnętrznych.

Po kontroli sformułowano wnioski do Prezesa Rady Ministrów:

- wskazano, że treść art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zobowiązującego do odpowiedniego stosowania przepisów Kpa w postępowaniu nadzorczym oraz samo jego stosowanie nastręcza wiele problemów interpretacyjnych, czego dowodzi zróżnicowana praktyka organów nadzoru. Wobec powyższego zasadnym jest rozważenie odrębnego uregulowania zasad postępowania nadzorczego, które zastąpiłoby lub uzupełniło normę wskazanego artykułu, np. o taksatywne wyliczenie przepisów Kpa, które znajdują zastosowanie w postępowaniu nadzorczym. Wyznaczenie za pomocą norm prawnych granic ingerencji organu nadzoru w postępowaniu nadzorczym jest niezbędne dla ochrony konstytucyjnej i ustawowej wartości, jaką jest samodzielność jednostek samorządu terytorialnego;

- stwierdzono, że w wojewódzkich dziennikach urzędowych ogłaszane są zarówno rozstrzygnięcia nadzorcze prawomocne, jak i te, które zostały zaskarżone do sądu administracyjnego. Wobec nieujęcia w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - w katalogu aktów i orzeczeń podlegających obowiązkowi ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym - wyroków sądów uwzględniających skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, niezbędne jest doprecyzowanie w tym przepisie, że publikacji podlegają tylko rozstrzygnięcia prawomocne lub rozszerzenie tego katalogu o wyroki sądów uwzględniające skargi na ogłoszone rozstrzygnięcia.

We wnioskach do wojewodów wskazano na konieczność podjęcia przez wojewodów niezbędnych działań organizacyjnych, mających na celu zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań dotyczących nadzoru nad stanowieniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednolitości dokonywanych ocen aktów prawa miejscowego, w szczególności poprzez:

- zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych oraz zasobów kadrowych potrzebnych do realizacji tego zadania;

- zorganizowanie skutecznego systemu nadzoru nad prawidłowością jego realizacji.