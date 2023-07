Posłowie Koalicji Obywatelskiej znaleźli genialny w swej prostocie pomysł na uciążliwe odory. Jaki?

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, który krótko i konkretnie "rozwiązuje" problem uciążliwych zapachów, czyli odorów.

Genialny pomysł posłów KO

Otóż, posłowie KO po prostu zobowiązują ministra właściwego do spraw klimatu, aby ten w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określił, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne wartości substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza.

Minister zatem będzie MUSIAŁ określić normy odorowe, a nie jak dotychczas - tylko MÓGŁ.

Czyż nie jest to genialny w swej prostocie pomysł?

Fakt, że minister do tej pory tylko mógł wydać takie przepisy, skutkowało tym, że po prostu nikt od lat takich norm nie określił, przez co - jak zwracają w uzasadnieniu uwagę posłowie - nie funkcjonują żadne ograniczenia w zakresie emisji odorów, choć apeli o takie przepisy było do tej pory bez liku.

Co konkretnie będzie musiał określić minister?

Nowelizacja ma zobowiązać ministra do określenia:

wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu

dopuszczalne częstości przekraczania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu

okresy dla których uśrednia się wyniki pomiarów substancji zapachowych w powietrzu

Ale też:

czas obowiązywania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu

zależność wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu lub dopuszczalnych częstości przekraczania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu od jakości zapachu

rodzaje instalacji, dla których ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się, uwzględniając wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.

Pytanie zasadnicze, czy Sejm zdąży w tej kadencji zająć się tym projektem ustawy. Najbliższe wybory już jesienią br.