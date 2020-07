Wynagrodzenia w KRUS powinny wzrosnąć

Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, pozwalające na podwyżki dla pracowników KRUS.

Jak już informowaliśmy, w sytuacji zagrożenia protestem pracowników KRUS w połowie roku przygotowano projekt rozporządzenia, w myśl którego wynagrodzenia miałyby być wyrównane ze skutkiem od stycznia 2020 roku.

Więcej: Wzrosną wynagrodzenia w KRUS



Już dwa tygodnie po tym artykule otrzymaliśmy informację od pracowników KRUS, że „brak jest jakichkolwiek informacji na temat podwyżek wynagrodzeń z wyrównaniem od stycznia zagwarantowanych w ustawie budżetowej. Na naszą wiedzę nie została zatwierdzona siatka płac. Ponadto pracownicy KRUS jako jedyni nie dostali podwyżek. Obawiamy się że zostaniemy pominięci przez rząd i prosimy o interwencję.”

Wydaje się, że sytuacja pracowników KRUS powinna się normalizować.

27 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2020 r., poz. 1120), które wprowadziło konieczne aktualizacje w zakresie limitów stawek wynagrodzenia – informuje wiceminister Ryszard Kamiński, odpowiadając na interpelację posła Zbigniewa Ajchlera.

„Na dzień 27 maja 2020 r. średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników oddziałów regionalnych – według zawartych umów o pracę wynosi jedynie 3569,38 zł. Należy zaznaczyć, że uległo ono zwiększeniu od dnia 1 stycznia 2020 roku, w związku z wyrównaniem ponad 1200 pracownikom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2600 zł, co spowodowało również wzrost dodatku stażowego i tym samym wzrost wynagrodzenia miesięcznego ok. 20 proc. załogi. Mimo zwiększenia wynagrodzenia miesięcznego tak dużej liczbie pracowników, miesięczne średnie wynagrodzenie utrzymuje się nadal na bardzo niskim poziomie. Jedynym środkiem motywującym dla pracowników są wypłacane nagrody, które niestety, tracą swój charakter motywacyjny i są wyrównaniem niskiego poziomu wynagrodzeń. W związku z powyższym, aktualnie KRUS prowadzi prace nad uruchomieniem nagród z funduszu motywacyjnego, których wypłaty zostały wstrzymane” – podał wiceminister i zapewnił, że jemu, „jako Ministrowi RiRW, któremu podległa jest KRUS oraz kierującym KRUS, bardzo zależy na dobrej opinii pracowników, zapewnieniu im satysfakcjonującego poziomu wynagrodzeń zapewniającego godne życie”.

Cała odpowiedź na interpelację w załączniku.