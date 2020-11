Wyrównanie utraconych dochodów z tytułu ASF

Do piątku, 6 listopada br., można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia, dzięki któremu będzie możliwe wyrównanie obniżonych dochodów z produkcji świń dla producentów prowadzących działalność rolniczą na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Skierowana do konsultacji społecznych zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) ma na celu uruchomienie w 2020 r. pomocy dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby pomoc była udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wnioski będą składane do 20 listopada 2020 r.

Będą one obejmowały kwartalne okresy sprzedaży świń, w których producent świń uzyskał obniżone dochody. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby kwota udzielanej pomocy będzie obliczana jako różnica między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem którego kwartał został objęty wnioskiem albo średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wielkości sprzedaży świń, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie.

Straty producentów świń będą mogły zostać zrekompensowane jedynie do wysokości 53.282 tys. zł.

Pomoc za II lub III kwartał 2020 r. zostanie obniżona o kwotę pomocy przyznaną producentowi świń na podstawie przepisów o pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego PROW.

Jeżeli producent świń rozpoczął utrzymywanie świń w okresie krótszym niż ostanie trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń do dnia złożenia wniosku.

Ponadto w projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby w przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc, przekracza łącznie kwotę, jak może zostać przeznaczona na tę pomoc w wysokości 53.282 tys. zł, do obliczenia wysokości pomocy będzie stosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący będzie obliczany jako iloraz kwoty 53.282 tys. zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków i ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Z pomocy wyłączeni zostaną producenci rolni, którzy sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów. Powyższe wyłączenie w zakresie sprzedaży świń w ramach prowadzenia działalności innej niż produkcja świń, wprowadzono mając na uwadze fakt, że rekompensaty powinny przysługiwać tylko producentom świń, a więc tym którzy ponieśli straty na ich chowie.

W projekcie zaproponowano też wydłużenie do 31 grudnia br. okresu składania wojewodom, przez komisje protokołów oszacowania szkód powstałych w wyniku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uwzględniających szkody poniesione w wyniku suszy.

Ponadto mając na względzie, że pomoc finansowa na wyrównanie utraconych dochodów producentom świń prowadzącym produkcję w siedzibie stad, położonych na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, o której mowa w § 13o mogła być udzielana wyłącznie do końca 2019 r. zgodnie ze zgodą Komisji Europejskiej - proponuje się uchylenie tego przepisu.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji KE.

Proponuje się także, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.