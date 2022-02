Wysiejesz azot przed 1 marca - zapłacisz karę

Rolnicy w wielu miejscach w Polsce, gdyby mogli, już dziś wyjechaliby w pole siać azot. Ale niestety - nie w tym roku. Trzeba czekać do 1 marca. Kary za stosowanie azotu poza wyznaczonym terminem mogą być naprawdę dotkliwe

Regulacje dotyczące stosowania nawozów zarówno naturalnych, np. gnojowicy jak i sztucznych zawierających azot opisane są w tzw. dyrektywie azotanowej. Przepisy jako początkowy termin stosowania azotu podają 1 marca.

Tymczasem rolnicy w wielu miejscach w Polsce, gdyby tylko pozwoliły na to przepisy prawa, już dziś - z uwagi na sprzyjające warunki glebowe - mogliby wyjechać w pole siać azot. Niestety - na taką derogację, z jaką mieliśmy do czynienia w lutym 2020 roku, w tym sezonie nie ma co liczyć.

Pojawiły się ostatnio pewne jaskółki możliwych zmian, zmierzających do uelastycznienia terminów stosowania nawozów, ale to jednak ciągle pieśń przyszłości.

Oczywiście - można zaryzykować wcześniejszy wyjazd w pole z azotem (do czego oczywiście nie namawiamy), ale warto mieć świadomość, jakie kary mogą zostać nałożone na producentów, którzy nie zastosują się do terminów stosowania nawozów, opisanych w programie azotanowym. Nie są - pisząc oględnie - niskie.

Dodatkowo - co warte podkreślenia - kary te zostały z 1 stycznia br. podwyższone w stosunku do roku ubiegłego i obecnie przedstawiają się następująco: 2192,40 zł – za stosowanie nawozów niezgodnie z Prawem wodnym; 3288,61 zł – za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z Prawem wodnym; 548,10 zł – za prowadzenie dokumentacji realizacji programu nawożenia azotem niezgodnie z zapisami Programu azotanowego albo jej brak oraz 548,10 zł – za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami.

Wymagania programu azotanowego wchodzą w zakres zasady wzajemnej zgodności, dlatego dodatkowo rolnik może się spodziewać kary od ARiMR - w postaci obniżki dopłat bezpośrednich.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wynikającej z zaniedbania ze strony rolnika, zmniejszenie płatności z zasady wynosi 3 proc. całkowitej kwoty płatności, a w razie poważniejszych naruszeń 5 proc. Jednakże w sytuacji, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, zmniejszenie to zwykle wynosi 20 proc. całkowitej kwoty. Jednak w przypadkach rażących naruszeń może zostać zwiększone nawet do 100 proc. całkowitej kwoty.