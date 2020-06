Wzrosną wynagrodzenia w KRUS

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zakładającego wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek zakłada – jak podano w ocenie skutków regulacji - zwiększenie „wysokości dolnych limitów stawek wynagrodzenia w celu dostosowania ich do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz maksymalnych stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, które są bardzo niskie i znacząco utrudniają prowadzenie racjonalnej polityki wynagrodzeniowej”.

Najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania została ustalona na poziomie ok. 69 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2020 rok i ok. 39% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2018, a ustalając dolne i górne granice kwot maksymalnego wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, za podstawę przyjęto kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. z uwzględnieniem kolejnych wzrostów tego wynagrodzenia, tak by nie było konieczności dokonywania nowelizacji rozporządzenia w okresie, co najmniej 2 lat.

Dla kategorii III – XV miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dolną granicę kwoty ustalono na poziomie 2 600 zł.

Górna granica kwot w kategoriach zaszeregowania wzrasta o 100 zł dla kategorii od I do VII, tj. głównie dla stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi oraz dla stanowisk, na których nie jest wymagane wysokie doświadczenie zawodowe.

W kolejnych kategoriach zaszeregowania tj. od VIII do XIX wzrasta o 200 zł, aby umożliwić ewentualne podwyższenie wynagrodzenia pracownikom na ich drodze awansu. Natomiast dla stanowisk: Dyrektora biura, Naczelnego lekarza Kasy, Głównego księgowego Kasy, Wicedyrektora biura, rzecznika prasowego, Radcy Prezesa, Pełnomocnika Prezesa kierującego zespołem będącego samodzielną komórką organizacyjną, Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Dyrektora oddziału, Zastępcy dyrektora oddziału, Zastępcy dyrektora ds. finansowych - głównego księgowego oddziału, Lekarza regionalnego – inspektora orzecznictwa lekarskiego, przewidziano większą rozpiętość przedziałów płacowych tj. 400 zł, 600 zł i 800 zł – podano.

Zlikwidowano rozpiętość kategorii zaszeregowania przypisanych do danego stanowiska, ograniczając ją do jednej kategorii, a przy przypisywaniu kategorii zaszeregowania dla pracowników Centrali KRUS i oddziałów regionalnych KRUS przyjęto założenie, że co do zasady stanowiska do „starszego inspektora” w oddziałach regionalnych będą posiadały o dwie/trzy kategorie zaszeregowania niżej, niż te same stanowiska w Centrali KRUS.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla niektórych stanowisk.

Zmiany dotyczą ok. 6 400 osób pracujących w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W KRUS zatrudnionych jest ok. 1 217 osób, których miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ustalone jest na poziomie poniżej 2 600 zł, skutki finansowe podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych osób do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 600 zł wyniosą ok. 6.000.000 zł w skali roku.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 r. przyjęto na poziomie 360 131 tys. zł łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – (bez pochodnych) - zgodnie z Planem finansowym Funduszu Administracyjnego KRUS na 2020 r., podanym w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.

Wzrost wynagrodzeń osobowych dla KRUS w roku zerowym tj. 2020 r. wynosi 32 739 000 zł (bez pochodnych) w stosunku do roku 2019 i został uwzględniony w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. – podano.

Pracownicy KRUS domagali się podwyżek, pismo do ministra w załączniku.

W załączniku również projekt rozporządzenia z tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników i tabelą dotyczącą kwalifikacji pracowników.