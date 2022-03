Z powodu agresji Rosji na Ukrainę - natychmiast trzeba zamrozić Zielony Ład

Bezprecedensowa sytuacja wymaga bezprecedensowych działań. Apelujemy do Komisji Europejskiej o odłożenie wejścia w życie reform Europejskiego Zielonego Ładu oraz zawieszenie funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami – ETS. Do czasu trwałego ustabilizowania cen energii powinniśmy zrezygnować ze wszystkich czynników, które przyczyniają się do jej dalszego wzrostu oraz zagrażają suwerenności żywnościowej Europy - uważa FBZPR.

W ocenie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, agresja Rosji na Ukrainę może doprowadzić do jeszcze większego zaostrzenia kryzysu związanego z cenami energii. - Rozpoczęcie działań wojennych już wpłynęło na notowania gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla. Tymczasem jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu sektor rolny stał się ofiarą rosyjskich manipulacji na rynku gazu, wynikającej z niespotykanej dotąd skali wzrostów cen gazu ziemnego, który jest głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji nawozów. Już wtedy ceny nawozów były nie do zaakceptowania przez rolników i stawiały pod znakiem zapytanie rozpoczęcie sezonu aplikacyjnego. Musimy być świadomi, że wojna doprowadzi do dalszego pogorszenia tej sytuacji - przestrzega FBZPR.

- W związku z tym uważamy - zaznacza w komunikacie Federacja - że Komisja Europejska powinna w trybie natychmiastowym zdecydować o zawieszeniu wszelkich procedowanych reform, których efektem może być dalszy wzrost kosztów produkcji. Zmiany związane ze strategią „Od pola do stołu”, strategią „Bioróżnorodności” oraz pakietem Fit for 55 niewątpliwie będą miały takie negatywne oddziaływanie. Zaoszczędzony w ten sposób czas powinien być poświęcony na dokładne przygotowanie oceny skutków wpływu (impact assessment) tych regulacji na europejskie rolnictwo.

Za Światowym Programem Żywnościowym ONZ przypominamy - kontynuuje FBZPR - że basen Morza Czarnego jest jednym z głównych dostarczycieli zbóż na świecie, a wpływ konfliktu na bezpieczeństwo żywnościowe będzie odczuwalne także poza granicami Ukrainy. Przerwanie dostaw zboża z tego regionu spowoduje wzrost cen żywności w czasie, gdy jej przystępność cenowa jest problemem na całym świecie w związku ze szkodami gospodarczymi spowodowanymi pandemią Covid-19. To nie jest czas na realizację programów, które doprowadzą Unię Europejską do ograniczania produkcji rolnej.

- Jednocześnie w pełni popieramy stanowisko polskiego rządu w sprawie funkcjonowania Europejski System Handlu Emisjami – ETS przedstawioną 28 lutego w Brukseli na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE ds. energii - zaznacza Federacja.

Jak przytacza w komunikacie, Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że Polska postuluje zawieszenie systemu ETS do czasu normalizacji cen energii i wyjścia z kryzysu. Jej zdaniem aktualna sytuacja rynkowa oraz geopolityczna w bardzo wyraźny sposób obnaża wady systemu EU ETS.