Za co kary od IJHARS?

IJHARS zyskuje m.in. uprawnienie do karania za nieumieszczanie w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego wymaganych oznaczeń, lub podawanie w tym oznaczeniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych.

1 lipca 2020 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (IJHARS) przejmie zadania kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie detalicznym od Inspekcji Handlowej.

MRiRW zauważyło, że nowe zadania będą wiązały się z obszarami, w których IJHARS nie posiada uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia na etapie obrotu detalicznego i konieczne jest nadanie uprawnień wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz pracownikom IJHARS do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wynikające z przepisów takich jak ustawa o języku polskim, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz poszerzenie posiadanych już uprawnień z kodeksu wykroczeń i ustawy prawo o miarach.

Przygotowało więc projekt rozporządzenia, w którym tak scharakteryzowano nowe uprawnienia IJHARS:

„Uprawnienia do nakładania grzywien dotyczą wykroczeń, które mogą być stwierdzane w placówkach prowadzących obrót detaliczny, takich jak: niedopełnienie obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, wprowadzanie do obrotu towarów bez wymaganych oznaczeń, niezachowania należytej czystości przy świadczeniu usług w zakładach żywienia zbiorowego, dopuszczanie do świadczeniu usług w zakładach żywienia zbiorowego osoby dotkniętej chorobą zakaźną, nieprzestrzeganie porządku w obrębie nieruchomości lub nieutrzymywanie środka transportu we właściwym stanie sanitarnym, dostarczanie napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży bez wymaganych oznaczeń lub nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, stosowanie w oznakowaniu produktów wyłącznie obcojęzycznych nazw towarów, używanie do produkcji lub wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości, niewykonywanie czynności w zakresie identyfikacji dostawców lub odbiorców żywności, wprowadzanie do obrotu materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością niespełniających wymagań określonych w przepisach, nieumieszczanie w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego wymaganych oznaczeń, lub podawanie w tym oznaczeniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych."