Za ile pracuje KOWR?

Ile kosztuje dziś praca instytucji obsługujących rolnictwo? Po zniesieniu ARR i ANR i utworzeniu KOWR zapowiadano oszczędności. Dziś nic nie mówi się o zrealizowaniu tych planów. Jeśli w 2016 roku na wszystkie trzy agencje przeznaczano ok. 1,6 mld zł, to czy dziś, przeznaczając na działanie dwóch agencji 3,3 mld zł na pewno oszczędzamy?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – utworzony w 2017 roku w miejsce znoszonych Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych – miał przynieść oszczędności, wynikające z ograniczenia rozrostu tych instytucji, przekładającego się na mniejsze koszty wynagrodzeń i lokali.

Koszt wynagrodzeń rośnie

Szybko jednak okazało się, że zatrudnienie w KOWR przerosło plany.

KOWR miał liczyć 1778 pracowników, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – do której z ARR przeszły 322 osoby - 11 302 pracowników. 458 osób z Agencji Rynku Rolnego trafiło do KOWR.

Więcej: Czy opłaciło się tworzyć KOWR?

Jak jednak okazało się już w pierwszym roku istnienia KOWR, nowy ośrodek liczył 225 osób więcej, niż zakładano (miało ty być 1 778 etatów) przy jego tworzeniu trzy miesiące wcześniej. I jeszcze rósł.

Stan i koszt zatrudnienia w KOWR (z uwzględnieniem pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz osób zatrudnionych na czas określony w celu zastępstwa w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy – jak zastrzega KOWR) wyglądał i wygląda następująco:

IX-XII 2017 r. - 2003 etaty, koszt 66 003 718,67 zł;

2018 r. - 2015 etatów za 191 613 649,88 zł;

2019 r. - 2068 etatów wartych 207 481 985,04 zł;

2020 r. - 2110 etatów za 204 725 191,94 zł;

wg stanu na 30 IV 2021 r. - 2100 etatów, które kosztowały 79 201 518,59 zł.

Więcej: Wzrosły wynagrodzenia w KRUS

Perspektywy zatrudnienia w KOWR są więc bardzo obiecujące, a w tym roku, zważywszy stan na koniec kwietnia, jeszcze rosną. Średnio na jeden etat (uwzględniając pracowników na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) przypadało w 2020 roku ponad 8083 zł miesięcznie, w 2021 – już nawet ponad 9428 zł.

Ale zatrudnienie w KOWR „na etatach” – policzmy: 233 etaty przeniesione do ARiMR oraz 2100 w KOWR, wobec 3 tys. etatów w znoszonych agencjach - to jeszcze nie wszystko.

Jak się okazuje, w KOWR niezbędne jest jeszcze… zatrudnianie na umowy cywilno-prawne.

I przeznaczane na te umowy kwoty też rosną:

W okresie IX-XII 2017 r. przeznaczono na nie 969 756,00 zł;

w 2018 r. - 2 064 834,79 zł

w 2019 r. - 1 865 556,79 zł

w 2020 r. - 2 197 183,47 zł

W tym roku, wg stanu na 25.05.2021 r. - już 711 019,57 zł.

Zatrudniano w tym celu do całkiem niewyszukanych prac, a nawet - wydawałoby się – mieszczących się w zakresie obowiązków osób zatrudnianych na etatach w KOWR:

„Przedmiotem ww. umów w szczególności były:

 prace administracyjno-biurowe i kancelaryjne;

 prace naprawczo-konserwatorskie i utrzymanie porządku, transportowe, obsługa kotłowni;

 prace finansowo-księgowe i prawne;

 prace związane z obsługą promocji produktów rolno-spożywczych oraz spraw związanych z prowadzeniem spraw medialnych;

– dozór mienia i prace związane z gospodarowaniem nieruchomościami,

– wykłady, prelekcje, ekspertyzy, moderowanie konferencji” – tłumaczy KOWR.

Czy utworzenie KOWR opłaciło się?

Odchodzącym pracownikom znoszonych agencji trzeba było wypłacić 1 190 230,38 zł odszkodowań, koszty procesów związanych z brakiem zatrudnienia pracowników w KOWR w 2020 r. wyniosły ok. 22 500,00 zł.

A co z kosztami siedzib?

Jak dowiadujemy się w MRiRW, „łączne wydatki poniesione na dostosowanie systemów IT do wymogów związanych z powstaniem KOWR wyniosły 2.475,5 tys. zł. Ponadto po 1 września 2017 r. celem dostosowania infrastruktury IT do potrzeb KOWR poniesiono wydatki w kwocie 484,4 tys. zł, w tym na zakup dodatkowych licencji oraz przeniesienia łącz WAN do nowych lokalizacji OT KOWR”.

Jak więc wygląda całościowe podsumowanie kosztów i zysków płynących z utworzenia od 1 września 2017 roku KOWR?

„Ile kosztowało ustanowienie KOWR? Ilu nowych pracowników zatrudniono? Ile zapłacono za nowe siedziby i ich wyposażenie? Czy potwierdziły się szacunki dla tych operacji, zawarte w projekcie przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa? Ile kosztowałoby utrzymanie do dziś ARR i ANR, a ile kosztuje faktycznie utrzymanie KOWR? Ile wynosi oszczędność?” – zapytaliśmy w MRiRW.

Trzy tygodnie nie wystarczyły jednak na odpowiedź.

„Koszty poniesione w 2017 r., dotyczące utworzenia KOWR, bez kosztów IT i kosztów związanych z odprawami, ekwiwalentami itp. kosztami pracowniczymi wyniosły ogółem 719 tys. zł. Na dzień 1.09.2017 roku w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa było zatrudnionych 2000 pracowników. KOWR zgodnie z art. 46 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o KOWR przejął wszystkie prawa i obowiązki znoszonych agencji, stając się stroną umów, w tym umowy najmu powierzchni biurowych. Część umów najmu zawarta była z krótkim okresem wypowiedzenia, dzięki czemu można je było sprawnie wypowiedzieć i zrezygnować z najmu w 13 miastach wojewódzkich, a KOWR mógł pozostać w drugiej lokalizacji w większości będącej własnością Skarbu Państwa (siedziby OT po zniesionej ANR). Dzięki temu osiągnięto wymierne oszczędności, które od roku 2018 wynoszą rocznie 6,7 mln zł” – przekonuje MRiRW. Ale zapomina podliczyć te koszty i zyski i podać, że np. tylko na budowę siedziby Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie wydatkowano łącznie 17 299 017,14 zł. Nie wiadomo więc, czego dotyczy 6,7 mln zł rocznych oszczędności, tym bardziej nie wyjaśnia tej zagadki dalsza część odpowiedzi nadesłanej z ministerstwa:

„Koszty funkcjonowania KOWR w 2020 r. wyniosły 295.033.470,86 zł.

Średnioroczne koszty funkcjonowania ANR i ARR za 2016 r., przed zniesieniem obu agencji wyniosły:

· ANR – 242.604 tys. zł;

· ARR – 137.930 tys. zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 do ARiMR przeniesiono kwotę 9.668 tys. zł na koszty przejętych pracowników, jak i zadań” – to wszystko, co w odpowiedzi na te – wydawałoby się proste i oczywiste – pytania po trzech tygodniach od ich zadania nadesłała Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jeśli przyjąć, że koszt utrzymania obu znoszonych agencji w 2016 roku to 380 mln zł, a koszt utrzymania KOWR i etatów w ARiMR przekazanych z ARR przekracza dziś nieco 300 mln zł, to dlaczego mówimy o 6,7 mln zł rocznych oszczędności, a nie 80 mln zł?

Tyle, że takie wyliczenie wydaje się ryzykowne. Sam KOWR w „Sprawozdaniu z działalności” podaje, że w 2020 roku jego koszt funkcjonowania wyniósł 304 051 000 zł – a nie uwzględnia to przecież jeszcze kosztu 322 etatów przeniesionych w 2017 roku do ARiMR.

Koszt realizacji zadań wyliczono natomiast w „Sprawozdaniu z działalności" KOWR za 2020 rok na 380 539 000 zł. A więc utrzymanie funkcjonowania KOWR pochłania dziś prawie tyle samo środków, co przeznaczono na realizację jego zadań.

ARiMR dwa razy droższa niż w 2016 roku

Trzeba dodać, że w ramach kosztów funkcjonowania ARiMR zaplanowano na 2020 rok koszty utrzymania (Centrali, 16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych) w łącznej wysokości 1 393 321 tys. zł, czyli ok. 1,4 mld zł. Planowane do poniesienia w 2020 roku koszty ARiMR oszacowane zostały na kwotę ogółem wynoszącą 2 609 127 tys. zł - koszty funkcjonowania ARiMR (w tym amortyzacja) w kwocie 1 393 321 tys. zł, koszty realizacji zadań w kwocie 1 205 856 tys. zł. Zaplanowane na 2020 r. koszty wynagrodzenia to 727 405 tys. zł .

W 2016 roku ARiMR wystarczało 1,2 mld zł, w tym na wynagrodzenia zaplanowano ponad 587 mln zł.

Więcej: Ile kosztuje działalność ARiMR?

Jeśli w 2016 roku na wszystkie trzy agencje przeznaczano ok. 1,6 mld zł, to czy dziś, przeznaczając cel działania dwóch agencji ok. 3,3 mld zł na pewno oszczędzamy?

I dlaczego na funkcjonowanie urzędów przeznacza się niemal tyle samo, co na ich działalność?

Czy to, ile zyskujemy na utworzeniu KOWR i zniesieniu ARR i ANR naprawdę nie da się policzyć? Czekamy na pełne informacje, dziwiąc się trudnościom MRiRW - przecież kompletne zestawienie kosztów i zysków po tej fundamentalnej instytucjonalnej zmianie powinno być znane i publikowane bez wezwania. Ba, powinno być powodem do dumy i chwały.