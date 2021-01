Zalesienie z PROW można ponowić i podwoić

Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało podwojenie areału, do którego można ubiegać się o wsparcie na zalesianie z PROW.

Jak podano w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwiększenie maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc na zalesienie w całym okresie programowania zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020.

Zwiększenie limitu z 20 ha do 40 ha umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli już w poddziałaniu zalesieniowym, ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni.

„Zmiana ta związana jest z dwuletnim okresem przejściowym między Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), a przyszłym okresem programowania. Część beneficjentów już obecnie osiągnęła próg zalesienia ‒ 20 ha i nie może ubiegać się o pomoc w kolejnych latach. Uzasadnione jest zatem zwiększenie maksymalnej powierzchni przeznaczanej do zalesiania, mając na uwadze m.in. korzystny wpływ zalesień na łagodzenie zmian klimatu oraz zwiększenie różnorodności biologicznej. Europejski Zielony Ład wskazuje, że aby Unia Europejska mogła osiągnąć neutralność klimatyczną i zdrowe środowisko naturalne, należy poprawić jakość obszarów leśnych w Unii Europejskiej i zwiększyć ich powierzchnię.

Zaproponowana zmiana będzie wpływać na zwiększenie lesistości kraju, ponieważ od 2004 r. w Polsce praktycznie całość zalesień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizowana jest w ramach kolejnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich” – podano w uzasadnieniu.

Ponadto wobec ostatecznego terminu na zgłaszanie zmian do wniosku zaproponowano analogiczne rozwiązanie do tego, jakie stosowane jest obecnie w odniesieniu do terminu składania wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, tj. odesłanie do terminu określonego do dokonywania zgłoszeń zmian wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Termin ten, zgodnie z obecnie procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, będzie ustanowiony co do zasady na dzień 31 maja roku, w którym wniosek został złożony, a zatem będzie taki sam jaki obowiązywał na mocy uchylonych przepisów Unii Europejskiej i analogiczny do terminów określonych w pozostałych działaniach obszarowych PROW 2014‒2020 oraz płatnościach bezpośrednich.