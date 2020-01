Zamiast „Dialogu” – „Porozumienie”

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie została zastąpiona przez „Porozumienie rolnicze”.

Jak już informowaliśmy, przestała działać Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Więcej: Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie rozwiązana

Ministerstwo Rolnictwa potwierdza: „decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie została zniesiona w dniu 18 grudnia 2019 r.

(zarządzenie nr 82 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).”

A co zamiast niej?

„Jaki był powód rozwiązania Rady Dialogu Społecznego i czy jest forum, które ją zastąpi? Co z zapowiadanym powołaniem Polskiej Rady Rolnej, czy <Porozumienie Rolnicze> jest tym ciałem, które ma wejść w miejsce RDS? Jakie są zasady wyłaniania członków wchodzących w skład <Porozumienia Rolniczego> i jak potwierdzana jest ich reprezentatywność?” – to pytania, które przekazaliśmy do MRiRW.

Odpowiedź jest następująca:

„Obecnie nie jest planowane powołanie Polskiej Rady Rolnej.

Inicjatywa powołania instytucjonalnej platformy porozumienia i dialogu została zaproponowana przez przedstawicieli organizacji rolniczych.

Porozumienie rolnicze zostało zainaugurowane 20 lutego 2019 r. Głównym założeniem PR jest prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wsi, rolnictwa i całego łańcucha żywnościowego w Polsce – od producenta do konsumenta. Zaproszenie do udziału w Porozumieniu zostało skierowane do organizacji i związków funkcjonujących w rolnictwie.

W ramach PR zostało utworzonych 10 zespołów, do których zapisywały się organizacje, które chciały podzielić się wiedzą w obszarze polskiego rolnictwa, jak również przedstawić własne szczegółowe pomysły i koncepcje dotyczące rozwoju polskiego rolnictwa”.