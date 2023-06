Zapłata rzecz święta, ale czy Fundusz Ochrony Rolnictwa to najlepsze rozwiązanie?

Kodeks Rolny wprowadza uprawnienie rolnika do otrzymania ze środków budżetowych zapłaty za dostarczone płody rolne w sytuacji, gdy dostarczył te płody i nie uzyskał zapłaty od podmiotu skupującego, fot. Shutterstock

Do tej pory rolnik był na ostatnim miejscu, jeżeli mówimy o zobowiązaniach wobec niego w przypadku niewypłacalności firmy, której sprzedał płody.

Upadłość podmiotów kończyła się tym, że producenci rolni zostawali na lodzie. Czy zmieni to ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa (FOR)? W jaki sposób powinien być finansowany powołany fundusz? Dobra propozycja leżała na stole, ale została pominięta.

Nie ma sporu co do tego, że powinien powstać państwowy fundusz, który zrobi porządek na rynku i w pierwszej kolejności odzyska w imieniu rolnika pieniądze od dłużnika. W numerze 2. „Farmera”, a częściej na portalu farmer.pl przedstawialiśmy zapisy Kodeksu Rolnego, wzbudzając dyskusje o tym zbiorze praw rolników, który przedstawili Janusz Wojciechowski oraz jego brat Grzegorz, obecnie poseł partii rządzącej. Ten zbiór praw na razie czeka na zielone światło. Ponieważ została uchwalona ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa, która jest kontrowersyjna choćby ze względu na sposób finansowania powołanego funduszu, warto przypomnieć, jakie rozwiązania w powyższym zakresie proponuje – miejmy nadzieję tylko czasowo odłożony na półkę – Kodeks Rolny. Fundusz Ochrony Rolnictwa czy fundusz imienia Nikodema Dyzmy?

Kodeks określa zasady pomocy dla gospodarstw rolnych w sytuacjach kryzysowych. Ma wprowadzić wiele ważnych reguł, które dotyczą wierzytelności rolników. Pierwsza z nich mówi, że rolnicy dochodzący swoich należności za zbyte produkty rolne, za które nie otrzymali zapłaty od podmiotów skupujących, są zwolnieni od kosztów sądowych. Projektodawcy, czyli Wojciechowscy, wyszli z założenia, że należności rolników za dostateczne produkty rolne są w istocie tym samym co wynagrodzenie za pracę, co do którego roszczenia podlegają ustawowemu zwolnieniu od kosztów (...).

