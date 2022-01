Zapowiedziano pomoc producentom świń z obszarów ASF

Zostanie ona przeprowadzona przez zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właśnie przedstawioną przez MRiRW.

Zgodnie z projektem rozporządzenia zaplanowano:

- 400 mln zł trafi na pomoc dla hodujących świnie – ta pomoc zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- pomoc finansową na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu w wysokości 110 mln zł;

− pomoc dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa wydanym w związku z wystąpieniem ASF, w wysokości 6 mln zł;

− nieoprocentowane pożyczki dla producentów rolnych prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF, w wysokości 45 mln zł;

− pomoc na bioasekurację w wysokości 56,5 mln zł.

Zaplanowano następujące działania:

- objęcie pomocą na bioasekurację przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w gospodarstwie, w którym jest utrzymywane średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń; to uzupełnienie możliwości pomocy z PROW, której mali hodowcy byli dotąd pozbawieni; w projekcie określono sposób wyliczania wielkości hodowli z uwzględnieniem tzw. przerwy technologicznej do 31 dni;

- wprowadzenie bardziej korzystnych warunków udzielania pomocy dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z ASF, przez podwyższenie jednostkowej pomocy z 0,36 zł na 1 zł oraz podwyższenie liczby świń w gospodarstwie, do których może zostać przyznana pomoc, z 50 do 200;

- zmianę warunków udzielania pomocy na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF umożliwiającą producentom świń, którzy np. zmienili kierunek produkcji z prosiąt na produkcję tuczników, obliczania utraconego dochodu za okres, w którym jest prowadzony nowy kierunek produkcji. Wprowadzenia zasady, że w przypadku spadku produkcji utracony dochód jest obliczany w odniesieniu do obniżonej produkcji oraz wykluczenie możliwości sprzedaży świń między rolnikami. Jednocześnie, mając na względzie, że Agencja Rezerw Materiałowych wykupuje na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF tuczniki w cenach rynkowych, proponuje się, aby IV kwartał 2021 r. był ostatnim kwartałem, za który będzie udzielana przedmiotowa pomoc. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenia przedmiotowej pomocy do dnia 28 lutego 2022 r.;

- wprowadzenie nowej pomocy dla producenta loch, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19, który zgłosił Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do dnia 15 kwietnia 2022 r. – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Przedmiotowa pomoc będzie udzielana w wysokości 1000 zł do każdych 10 sztuk świń urodzonych w gospodarstwie, jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta złożony do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Projekt w załączniku.