„Zarządzanie ryzykiem” nowym działaniem starego PROW

Po roku - i zarazem w połowie unijnego okresu przejściowego - odbyło się dziś w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy rozszerzenia zakresu wsparcia w ramach PROW 2014-2020 w przedłużonym do 31 grudnia 2022 r. okresie jego realizacji; umożliwienia rolnikom załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; uproszczenia procedur związanych z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. na obszarach rolniczych i leśnych.

Prezentując projekt, wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zapewniał, że po przyjęciu zmian nastąpi ułatwienie realizacji inwestycji – projekt zmienia sześć ustaw, upraszcza procedury. Wprowadza nowe działanie „Zarządzanie ryzykiem”.

Poseł Piotr Borys pytał, skąd będą pieniądze na realizację planowanych w PROW działań, skoro nie ma dodatkowych środków unijnych z Funduszu Odbudowy.

Poseł Dorota Niedziela przyłączyła się z pytaniem o stan realizacji PROW i powód opóźnień. Pytała o przyjęcie Polskiego Ładu przez rząd i status tego programu – czy to program partyjny, czy rządowy?

- Program partii jest programem rządowym, a skoro PiS wygrało wybory, to realizuje swój program –oznajmił poseł przewodniczący komisji RobertTelus.

Poseł Dorota Niedziela zgodziła się, że program partyjny może być realizowany – wyjaśniła, że potrzebne są jednak procedury rządowe.

Poseł Zbigniew Dolata podkreślił, że PiS ma program, a KO – nie. Odniósł się też do wypowiedzi Piotra Borysa – nie zgodził się z koncepcją dyktowania Polsce przez UE jurysdykcji.

Poseł Piotr Borys stwierdził, że zablokowane środki z FO powinny być jak najszybciej odblokowane i ponownie pytał, skąd będą środki na PROW w kolejnych dwóch latach.

Poseł Stefan Krajewski domagał się wyjaśnienia, czy instytuty badawcze będą zwolnione z zabezpieczania zobowiązań.

Poseł Romuald Ajchler dopytywał o przeprowadzone prace nad projektem i przyjęte i odrzucone wnioski.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że projekt dotyczy uaktualnienia PROW i dostosowuje przepisy do wydłużenia okresu realizacji PROW. Jako „cenne” określił planowane zmiany dotyczące prefinansowania dla instytucji, a także ułatwień w kontaktach z ARiMR. W zakresie retencji wodnej nastąpi korzystna zmiana – stawy do pół ha i 3 m głębokości można będzie tworzyć na zgłoszenie, po uzyskaniu zgody sąsiadów, jeśli zmiana będzie miała wpływ na nich. Planowane 15 tys. ryczałtu z FO jest ważne, ale to przepisy blokujące inwestycje są najważniejsze - ocenił.

Poseł Dorota Niedziela zapytała o projekty dotyczące przydomowego oczyszczania ścieków, finansowane z Polityki Spójności.

Odpowiadając na pytania posłów wiceminister Ryszard Bartosik zapewnił, że pieniądze z Funduszu Odbudowy są równoległe z Krajowym Planem Odbudowy i środki te będą dostępne. PROW – zakontraktowany w 66 proc., zwiększył się o 4 i pół mld zł, środków jest więcej, co wpłynęło na procentową realizację PROW – nie jest oceniany jako opóźniony. Instytuty badawcze nie wnoszą ryzyka, stąd odstępstwo od weksli. Postulaty zgłaszane podczas prac nad projektem częściowo zostały przyjęte. Będą budowane oczyszczalnie przydomowe za 376 mln euro (dodatkowo wyasygnowane z Europejskiego Instrumentu Odbudowy). Wydajemy środki do roku 2025 – zapowiedział wiceminister i zapewnił, że szczegółowe wyjaśnienia posłowie otrzymają na piśmie.

„Zarządzanie ryzykiem”

"Zarządzanie ryzykiem” to nowe działanie PROW. „Jego uruchomienie w ramach PROW 2014–2020 pozwoli na ubezpieczenie przez rolników bydła, świń i drobiu od ryzyka wystąpienia Salmonelli, a tym samym zapewni im pozyskanie dochodów z produkcji rolniczej i jej kontynuowanie” – podano w uzasadnieniu.

Czytaj też:

Jakie zmiany w PROW na okres przejściowy?

Nowe dopłaty z PROW do ubezpieczeń zwierząt