Zbliża się krach systemu odszkodowań za szkody łowieckie?

Rosną szkody łowieckie, a maleją odstrzały i wpływy dla myśliwych. Przedstawicielka NFOŚiGW ostrzegała niedawno w Sejmie, że „koła za chwilę zaczną tracić płynność finansową i w konsekwencji dojdzie do upadku tego systemu, który tak naprawdę już jest bardzo zagrożony”.

- Wysokość wypłaconych odszkodowań za szkody łowieckie w sezonie 2018/19 ogółem (przez Polski Związek Łowiecki i Lasy Państwowe) to 61 641 tys. zł, ale już w sezonie 2019/20 była to kwota 104 209 tys. zł. Jeżeli chodzi o Polski Związek Łowiecki to w sezonie 2018/19 wypłacono odszkodowania na kwotę 53 459 tys. zł, natomiast PGL Lasy Państwowe wypłaciły 8182 tys. zł. Ale już w sezonie 2019/20 PZŁ wypłacił 92 603 tys. zł, a PGL Lasy Państwowe – 11 605 tys. zł. Wypłaty odszkodowań zarówno w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie, jak i szkód łowieckich spowodowanych przez wymienione 5 gatunków chronionych, stanowią znaczącą pozycję. Można też powiedzieć, że z roku na rok rosną. Jest to duże wyzwanie dla wszystkich kół łowieckich. Szczególnie w tym roku, kiedy mamy COVID i już wiemy z analizy, że będzie to duże wyzwanie. Wynika to też i z tego, że nie wszystkie plany łowieckie zostały zrealizowane, bo były problemy z organizacją polowań, zwłaszcza polowań zbiorowych – mówił w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 19 stycznia 2021 r. Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.

P.o. kierownika wydziału NFOŚiGW Diana Piotrowska natomiast zechciała „zwrócić uwagę na kruchość tego systemu, ponieważ filarami systemu są koła łowieckie, które wypłacają te odszkodowania”.

- Odszkodowania wzrosły dwukrotnie, natomiast koła są w tragicznej sytuacji finansowej, co wynika tak naprawdę ze złożonego problemu - mówiła. - Po pierwsze, jest to – jak wspomniała pani przewodnicząca – bardzo niska wartość tusz w sprzedaży w skupach. Na przykład w ubiegłym sezonie za 1 kg jelenia płacono 9 zł, teraz jest 4 zł. Stąd wpływy kół są dużo niższe. Po drugie są to koszty poniesione na bioasekurację ASF (na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń). Niewiele osób wie, że to właśnie myśliwi, koła łowieckie ponoszą koszty bioasekuracji, koszty ochrony przed rozprzestrzenianiem się ASF, a także potężne koszty na zagospodarowanie obwodu, a głównie na poprawę warunków bytowania zwierzyny. Tak więc, koszty są potężne, wpływy coraz mniejsze, a odszkodowania coraz wyższe. Tu pragnę zwrócić uwagę na kruchość tego systemu, bo przy tych odszkodowaniach koła za chwilę zaczną tracić płynność finansową i w konsekwencji dojdzie do upadku tego systemu, który tak naprawdę już jest bardzo zagrożony. Problemem jest ograniczenie a nawet uniemożliwienie wykonywania polowań zbiorowych i niewykonanie planu. Niewykonanie planów łowieckich wiąże się też z problemami z dzierżawą obwodów oraz z tym, co znowu będzie odpowiedzią na jedno z pytań. Tu przepraszam panie ministrze, że odpowiem, ale to jest taka moja uwaga – a mianowicie, koła łowieckie, które nie wykonają planu, partycypują w kosztach ochrony lasu również i w takiej formie. Reasumując panie ministrze, panie łowczy krajowy – sytuacja kół łowieckich jest coraz trudniejsza i ten system za chwilę może stracić wydolność, stracić płynność finansową. I co wtedy? Bo tak naprawdę 100% obciążenia leży na kołach łowieckich – tłumaczyła przedstawicielka NFOŚiGW.

Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa nie zna jednak sposobu na zaradzenie zbliżającej się groźnej sytuacji.

- To, co w tej chwili mamy zapisane na gruncie polskiego prawa odnośnie szacowania szkód, wydaje się pewnym konsensusem, jeżeli idzie o ten model. Była próba testowania jakiegoś innego modelu i według mnie ona za bardzo się nie powiodła ze względu na koszt – stwierdził Edward Siarka. - Więc ten tryb szacowania czy model, który mamy, polegający na tym, że próbujemy z rolnikiem dojść do porozumienia odnośnie wypłaty odszkodowania a następnie organem odwoławczym są Lasy Państwowe, wydaje się dobry. Na dzień dzisiejszy, póki co, lepszego nie wymyśliliśmy, jeżeli chodzi o same koszty. Natomiast w jaki sposób ten model usprawnić, to wymaga już dużo głębszej analizy i przyznam się, że na dzień dzisiejszy takiego pomysłu w ministerstwie nie mamy, żeby można to było lepiej i skuteczniej robić. To by oznaczało, że musielibyśmy przerzucić te zadanie np. na samorząd - stwierdził.

Warto zauważyć, że – jak mówił wiceminister – izby rolnicze uczestniczą „w zakresie gdzieś 1-2% szacowanych szkód”.

