Zmiany w „Dobrostanie zwierząt” z PROW już od marca

Zmiany dotyczą dobrostanu loch, krów i wprowadzają dobrostan owiec.

Jak podaje MRiRW, doświadczenia z obowiązywania przepisów dotyczących wprowadzonego przed rokiem do PROW „Dobrostanu zwierząt” prowadzą do nowelizacji przepisów.

Przedstawiony projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zawiera zmiany wynikające z uchwał Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 3 września 2020 roku, będących w toku uzgodnień z Komisją Europejską, a także wynikające z potrzeby uproszczeń.

Do zmian pierwszego rodzaju zaliczono:

1. Zmiany w dobrostanie loch dopuszczające możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym, jednak przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym.

Dla celów kontrolnych wprowadzono dodatkowy wymóg dla wariantów dotyczących dobrostanu loch.

W przypadku, jeżeli rolnik, w planie poprawy dobrostanu zwierząt lub w oświadczeniu składanym w kolejnym roku realizacji działania zamiast planu poprawy dobrostanu zwierząt (w sytuacji braku istotnych zmian w tym planie) oświadczy, że lochy są utrzymywane w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym, będzie zobowiązany do prowadzenia na formularzu udostępnionym przez ARiMR rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym. W rejestrze tym w odniesieniu do każdej lochy będzie zobligowany wskazać datę wyproszenia tej lochy i liczbę prosiąt od niej odsadzonych wraz z podaniem terminów utrzymywania tej lochy w systemie jarzmowym.

Jeżeli rolnik którejś z loch/lub żadnej nie będzie utrzymywał jednak w systemie jarzmowym w okresie okołoporodowym, mimo że tak wskazał w planie poprawy dobrostanu zwierząt, także będzie zobligowany do prowadzenia takiego rejestru, tyle że w ograniczonym zakresie – w rejestrze tym będzie wskazana jedynie data oproszenia lochy i liczba odsadzonych prosiąt od niej pochodzących.

Rolnik będzie zobowiązany do dostarczenia do kierownika biura powiatowego Agencji tego rejestru w terminie 15-31 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności w ramach wariantu dotyczącego dobrostanu loch.

W przypadku, jeżeli rolnik w kolejnym roku realizuje ten sam wariant, a w gospodarstwie nie zaszły zmiany skutkujące koniecznością sporządzenia nowego planu poprawy dobrostanu zwierząt i rolnik posiada ten sam plan (tzn. nie sporządza się nowego planu poprawy dobrostanu zwierząt) – proponuje się również, aby utrzymywanie loch w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym nie było traktowane jako zmiana skutkująca koniecznością sporządzenia nowego planu poprawy dobrostanu zwierząt.

2. Uzależnienie wysokości przysługującej płatności dobrostanowej w ramach wariantów dotyczących krów mlecznych uzależnione będzie od liczby posiadanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych.

W KM zaproponowano wprowadzenie limitu posiadanych w gospodarstwie krów mlecznych, do których można uzyskać wsparcie. W toku uzgodnień wypracowano jednak rozwiązanie polegające na wprowadzeniu degresywności płatności dobrostanowej, w odniesieniu do wariantów dotyczących krów mlecznych. 100% stawki płatności będzie przysługiwać za liczbę krów mlecznych od 1 do 100 sztuk, 75% stawki płatności – za liczbę krów mlecznych powyżej 100 do 150 sztuk; 50% stawki płatności – za liczbę krów mlecznych powyżej 150 sztuk.

3. Dobrostan owiec

Dodano nowy, trzeci wariant działania, dotyczący owiec.

Na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej rolnik zobowiązany jest posiadać co najmniej jedną samicę z gatunku owca domowa (Ovis aries), w wieku co najmniej 12 miesięcy, oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich.

Rolnik zobowiązany jest też posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt.

Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach zawiera zapis dotyczący zapewnienia wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym wypasu lub dostępu do wybiegu. Wymóg powinien być realizowany do 15 października roku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 kwietnia (w przypadku jeśli rolnik złoży wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 1 kwietnia) lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie takiej płatności (w przypadku jeśli wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia).

Podstawą płatności jest średnia liczba samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy, które są utrzymywane przez rolnika w gospodarstwie rolnym (we wszystkich siedzibach stad) w okresie od dnia 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego roku. Ta średnia będzie ustalana jako iloraz sumy dziennych liczb tych owiec i liczby dni w tym okresie.

Warunkiem przysługiwania płatności będzie dostarczenie wymaganych kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt lub dostarczenie oświadczenia potwierdzającego zapewnienie dostępu do wybiegu lub wypasu.

Z kolei do zmian ułatwiających realizację działania Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020 zaliczono:

1. Wprowadzenie na stałe zasady, że w przypadku, gdy wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej został złożony po dniu 1 kwietnia, to wymóg dotyczący zapewnienia co najmniej 140 dni wypasu zwierzętom objętym wymogami wariantu dotyczącego dobrostanu krów mamek uznaje się za spełniony, jeżeli był on realizowany od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu składanym do kierownika biura powiatowego Agencji. Oświadczenie to zawiera również datę rozpoczęcia wypasu.

2. Doprecyzowano, że plan poprawy dobrostanu zwierząt lub oświadczenie o braku zmian w tym planie (składane w kolejnym roku realizacji tego samego wariantu) powinny być sporządzone w roku składania wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej.

3. Doprecyzowano, że w kolejnym roku realizacji danego wariantu rolnik posiada ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzony w odniesieniu do tego wariantu.

4. Złagodzono jeden z warunków weryfikacji pochodzenia tucznika od kwalifikującej się lochy dobrostanowej. Zaproponowano, aby do płatności kwalifikowały się również tuczniki, które pochodzą od loch z gospodarstw realizujących wariant dotyczący dobrostanu loch nawet w sytuacji, kiedy na dzień złożenia wniosku „lochowego” liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie jest większa o więcej niż o 5% niż maksymalna liczba loch określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

5. Doprecyzowano, że w przypadku wysokości kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych – 15% wypłaconej płatności dobrostanowej odnosi się do płatności w ramach danego wariantu.

6. Zaproponowano uzupełnienie przepisów rozporządzenia dobrostanowego o przepisy w zakresie terminu na zgłaszanie zmian do wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej.

7. Określono, że ostateczny termin składania zmian do wniosku będzie przypadał na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Przepis ten będzie miały zastosowanie już od kampanii składania wniosków w 2021 r.

8. Kierownik biura powiatowego Agencji będzie wzywał rolnika nie tylko w sytuacji, jeśli ten nie dostarczy wymaganych kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, ale także kiedy w kolejnym roku realizacji tego samego wariantu rolnik nie złoży oświadczenia o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt. Płatność dobrostanowa nie przysługuje, jeśli rolnik w odpowiedzi na wezwanie nie dostarczy oświadczenia o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące spadkobierców i katalogu uchybień dla wariantu wypasu i krów mamek, a także zapewnienia krowom mlecznym w budynkach większej powierzchni bytowej.

