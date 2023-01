Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla nowej WPR zajął się już zmianami, o których w Sejmie wspominał komisarz Wojciechowski czy wicepremier Kowalczyk. Doprecyzowane zostały m.in. wymogi ekoschematu „rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. Co zmiana oznacza dla rolników? Jakie jest jej uzasadnienie?

Komitet Monitorujący składa się z przedstawicieli strony rządowej, samorządowej, naukowej, gospodarczej i społecznej. Zmiana, którą zgłoszono do Brukseli jest ściśle powiązana z propozycją zmiany brzmienia zapisów normy GAEC 7. Chodzi o głośny w ostatnim czasie temat umieszczenia rzepaku w jednej grupie roślin ze zbożami.

Rzepak oddzielony od zbóż

Jak wynika z decyzji Komitetu Monitorującego, w nowej wersji ekoschematu „rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, zapisy miałyby regulować co najmniej 3 różne uprawy na gruntach ornych w gospodarstwie, do 65 proc. głównej uprawy w strukturze zasiewów, udział trzeciej i kolejnej uprawy co najmniej 10 proc., co najmniej 20 proc. udziału upraw mających pozytywny wpływ na bilans materii organicznej, udział zbóż do 65 proc. i udział upraw mających negatywny wpływ na bilans materii organicznej do 30 proc. Przy czym, zgodnie ze zgłoszonymi do Brukseli zmianami zapisu normy GAEC 7, za odrębne grupy upraw uznaje się rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw, formę jarą i ozimą danego rodzaju, gatunek z rodzin kapustowatych, psiankowatych i dyniowatych, grunt ugorowany oraz trawę lub inne pastewne rośliny zielne.

Uzasadnienie opiniami ekspertów

Jako uzasadnienie zgłoszonej zmiany, członkowie Komitetu podają opinie ekspertów, według których rzepak ma dodatni wpływ na bilans materii organicznej w glebie, ze względu na powszechną praktykę pozostawiania na polu rozdrobnionej słomy rzepakowej. Powołują się również na fakt, że rzepak wykształca rozbudowany system korzeniowy, pozytywnie wpływający na strukturę gleby. Przytaczają także właściwości nawozowe słomy rzepakowej, która w 5 tonach zawiera około 35 kg N, 15 kg P2O5, 104 kg K2O, 112 kg CaO, 11 kg MgO i mikroelementy.