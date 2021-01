Zmiany w „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” będzie realizowana – jak cały PROW 2014-2020 – dłużej o 2 lata. W rozporządzeniu regulującym przyznawanie pomocy na restrukturyzację zaproponowano wynikające z tego zmiany.

MRiRW zaproponowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

To przede wszystkim następstwo wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 o 2 lata oraz wprowadzenia zmiany dotyczącej ustalania kolejności przysługiwania pomocy, wynikającej z proponowanego rozwiązania polegającego na połączeniu limitu środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw. Proponuje się, aby pomoc przysługiwała w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, czyli bez wyodrębniania limitu dla województwa mazowieckiego.

Skrócenie terminu na wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy z 210 do 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie realizacji biznesplanu oraz wcześniejszą wypłatę środków finansowych w postaci pierwszej raty pomocy – podano, dodając, że analogiczny sposób postępowania (tzn. okres 180 dni na wydanie przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy) został już przyjęty w innych instrumentach premiowych, tj. w „Premiach dla młodych rolników” oraz w „Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014–2020.

Wniosek o płatność drugiej raty premii będzie się składać nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Wprowadzono też możliwość wyrażania zgody na wydłużenie okresu realizacji biznesplanu nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Zaproponowano zmiany dotyczące składania biznesplanu - biznesplan, który dołącza się do wniosku o przyznanie pomocy, jest sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Agencja na swojej stronie internetowej udostępnia taki formularz. Po drugie, ze względu na wymagania dotyczące przekazania tego załącznika w formie pliku, konieczne jest określenie sposobu jego składania w sytuacji, gdy nie jest on składany w formie dokumentu elektronicznego, co z kolei reguluje ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Mając na uwadze, że porty USB są standardowym wyposażeniem każdego Biura Powiatowego oraz Oddziału Regionalnego ARiMR, zasadnym jest wprowadzenie możliwości nagrywania biznesplanu na pamięć USB (pendrive) – podano. Dotyczy to także wszczętych już postępowań, jeśli potrzebne są zmiany w biznesplanie. Trzeba dodać, że informatyczny nośnik danych (CD, DVD lub pamięć USB) składa się wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.