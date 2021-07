Zwiększenie zwrotu akcyzy w Polskim Ładzie? Tak, ale…

Proponowany wzrost zwrotu akcyzy zawiera niespodziankę w postaci limitu rocznych wydatków z budżetu państwa na ten cel. Otóż maksymalny roczny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy ma wynosić do 2031 roku 160 600 tys. zł. Jeśli ta przewidziana do zwrotu kwota zostanie przekroczona, w kolejnym roku wydatki będą ograniczone o to przekroczenie.

Zwiększenie do 110 ze 100 litrów limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych i z 30 do 40 litrów na jedną średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła to nie wszystko, co zaproponował rząd w przygotowanej nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej: Resort rolnictwa proponuje zwiększenie limitu zużycia ON do prac w gospodarstwie

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną proponowaną przy tej okazji nowość.

Otóż w projekcie ustalono roczne limity w budżecie państwa, do jakich będzie następował zwrot zwiększonego podatku akcyzowego.

Obecnie wydatki budżetowe na zwrot akcyzy określone zostały w wysokości 1 180 mln zł rocznie. Po wprowadzeniu proponowanych zmian łączne skutki w najbliższych latach będą wynosiły 1 340,6 mln zł rocznie (przy założeniach, że kwota zwrotu podatku akcyzowego uwzględnia stawkę zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra ON w wysokości 1,00 zł, powierzchnię do której producenci rolni ubiegać się będą o zwrot podatku akcyzowego ok. 11,4 mln ha oraz ok. 4,3 mln DJP).

„W związku z powyższym proponowana w projekcie ustawy zmiana wpłynie na wzrost wydatków budżetu państwa od 2022 r. w kwocie 160,6 mln rocznie oraz wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego o 3,1 mln zł rocznie, tytułem zwrotu kosztów ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym ponoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie. Natomiast producenci rolni otrzymają z tytułu zmiany obecnie obowiązujących przepisów kwotę 157,5 mln zł rocznie” – wyliczono w ocenie skutków regulacji.

Maksymalny roczny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy ma więc wynosić do 2031 roku 160 600 tys. zł.

A co, jeśli wydatki przekroczą ten limit? Otóż w następnym roku ma być wdrażany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Oznacza to, że możliwy wzrost wydatków w jednym roku (co może wynikać ze zwiększenia zużycia ON i w ciągu 10 lat jest bardzo prawdopodobne) doprowadzi do znacznego (przy utrzymaniu tego wyższego poziomu zużycia ON) ograniczenia zwrotu akcyzy w roku kolejnym.

Projekt w załączniku.