Zwrot akcyzy nie przepada po zmianie właściciela gospodarstwa?

„Tylko faktury stanowiące dowód zakupu przez wnioskodawcę oleju napędowego do produkcji rolnej prowadzonej w posiadanym gospodarstwie rolnym, stanowią podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy” – twierdzi MRiRW.

- Otrzymałem gospodarstwo w drodze darowizny (wraz z fakturami za paliwo, wystawionymi na nazwisko poprzedniego właściciela) – mówi nam czytelnik. - Czy mogę ubiegać się o zwrot akcyzy?

O podobnych problemach pisaliśmy już kilka razy – biorą się z tego, że jednej osobie (tej mającej faktury) zwrot już nie przysługuje (bo nie ma ziemi), a drugiej (tej mającej ziemię) zwrot nie przysługuje jeszcze (bo nie ma faktur).

Więcej: Zwrot akcyzy przepada przy zmianie właściciela gospodarstwa

Czy coś się zmieniło w interpretacji przepisów? Na stronie internetowej MRiRW wciąż jest ta samo co kilka lat temu informacja w tej sprawie. Omawiając najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego podano w odpowiedzi na pytanie 21: „Tylko faktury stanowiące dowód zakupu oleju przez wnioskodawcę mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy (…).”

Więcej: Rolnik senior bez zwrotu akcyzy

Jak jednak twierdzi nasz czytelnik, sądy inaczej jednak interpretują przepisy. Czy rzeczywiście tak jest? Można dyskutować, ale szczególnie zainteresowanych tym problemem odsyłamy do wyroków: I SA/Op 598/15, I GSK 8/14, I SA/Ol 563/18, I SA/Bd 738/17.

Zapytaliśmy w MRiRW. To przypomniało zasady przyznawania zwrotu akcyzy (szczególnie zainteresowani czytelnicy znajdą całą odpowiedź w załączniku), żeby stwierdzić tak, jak przed laty: „Tylko faktury stanowiące dowód zakupu przez wnioskodawcę oleju napędowego do produkcji rolnej prowadzonej w posiadanym gospodarstwie rolnym, stanowią podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy.”

Co na to nasz czytelnik?

- Byłem w gminie - mówi. – Powiedzieli mi, że otrzymam zwrot akcyzy na te faktury, które otrzymałem wraz z gospodarstwem.

Czekamy więc na wydanie decyzji w tej sprawie.