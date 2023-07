Przez ostatnie 15 lat wydarzyło się wiele od czasu, gdy BIOFEED zadebiutował na rynku. W 2008 roku firma rozpoczynała swoją działalność jako niewielka wytwórnia zlokalizowana w malowniczej miejscowości Rajkowy koło Pelplina. Dzisiaj jednak, BIOFEED jest jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w branży paszowej i żywności dla zwierząt w kraju. Zatrudnia blisko 300 osób i posiada pięć fabryk w różnych regionach Polski. BIOFEED dostarcza bezpieczne i innowacyjne produkty do wielu tysięcy klientów.

Obchody 15-lecia BIOFEED stanowiły wyjątkowe święto dla wszystkich pracowników, klientów i partnerów biznesowych, którzy uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych. Obecny rok ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ angażujemy się zarówno w organizację, jak i udział w wielu szkoleniach, spotkaniach i konferencjach. Obchody 15-lecia były kulminacyjnym wydarzeniem, które stanowią swoiste podsumowanie owocnego i pracowitego okresu.

Uroczystość 15-lecia BIOFEED odbyła się 17 czerwca w Butrynach pod Olsztynem. Na wydarzenie przybyli pracownicy, klienci, kontrahenci, partnerzy biznesowi, samorządowcy oraz wszyscy inni współpracownicy, tworząc zgromadzenie liczące blisko dwa tysiące osób.

Rozpoczynając ceremonię, Prezes Firmy, Krzysztof Więczkowski, wygłosił przemówienie, dziękując wszystkim za wsparcie i zaangażowanie, które przyczyniły się do rozwoju firmy. Najcenniejszym kapitałem BIOFEED są z pewnością jego pracownicy, których oddanie i profesjonalne podejście do codziennej pracy stanowią klucz do sukcesu firmy. Prezes wspomniał także o najnowszej inwestycji – Centrum Badawczo – Rozwojowym w Pasłęku, którego oficjalne otwarcie miało miejsce na początku czerwca br. Na dużym ekranie zaprezentowano krótką relację z tego wydarzenia, a także zdjęcia z budowy nowoczesnego obiektu, który opracowuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie żywienia zwierząt, stanowiące prawdziwą nowość na skalę Europy. Następnie na scenę wkroczył Właściciel Firmy, Michał Wysocki, który w skrócie przedstawił historię firmy oraz zaprezentował plany na najbliższą przyszłość. Nie zabrakło także słów wdzięczności za wspólne lata.

Na zakończenie oficjalnej części obchodów głos zabrali samorządowcy, przedstawiciele kontrahentów i klientów. Wśród nich byli m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan Gustaw Marek Brzezin, wójt gminy Dobryszyce i jako przedstawiciel klientów Pani Elżbieta Kołaczyńska. Wszyscy podziękowali, wygłosili wzruszające słowa i wręczyli prezenty z okazji 15. urodzin BIOFEED.

Po oficjalnej części nadszedł czas na zabawę. Goście mogli skorzystać z atrakcji znajdujących się na terenie pikniku oraz wziąć udział w konkursach i quizie dotyczącym firmy. Wieczorem na scenie pojawiła się znana polska wokalistka Beata Kozidrak z zespołem Bajm, która rozpaliła atmosferę i porwała wszystkich uczestników pikniku do tańca. Nie zabrakło największych przebojów, takich jak „Do lata”, „Józek, nie daruję ci tej nocy” czy „Biała armia”. Ogromne wrażenie zrobił również efektowny finał występu Bajmu z użyciem konfetti. Gorącą atmosferę utrzymywał również DJ, który zapewnił rozrywkę do późnych godzin nocnych. Całą imprezę poprowadziła znana prezenterka radiowa Anita Zalewska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za niesamowitą energię i radość, jaką wnieśli w całe obchody 15-lecia BIOFEED. To dzięki Wam BIOFEED stał się tym, czym jest dzisiaj.