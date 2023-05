25-26 maja 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa będzie gospodarzem 2. edycji Polish Grain Day, czyli regionalnego spotkania sektora. Organizatorzy zapowiadają, że majowe wydarzenie będzie stanowiło preludium do jesiennej Europejskiej Giełdy Towarowej.

W dniach 12-13 października w warszawskim Centrum Expo XXI odbędzie się 63. edycja Europejskiej Giełdy Towarowej, która po raz pierwszy odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej.

To okazja do zaprezentowania potencjału polskiej gospodarki i sektora rolno-spożywczego – podkreśla Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Kolejny sezon dobrych zbiorów już za nami, a są one udane zarówno pod względem jakości, jak i plonu, który w większości regionów kraju był lepszy niż przed rokiem – dodaje Piątkowska.

Polish Grain Day to wydarzenie, podczas którego tworzona jest przestrzeń do debaty, targów i współpracy. II edycja PGD odbędzie się w formie targów, uczestnicy wezmą również udział w panelach dyskusyjnych. Izba kontynuuje dyskusję o najważniejszych wyzwaniach dla polskiego sektora rolno-spożywczego. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Bezpieczny sektor rolno-spożywczy”. Przed dniem prelekcji, paneli dyskusyjnych i targów (The Tides Warszawa) uczestnicy wydarzenia spotkają się na uroczystej Gali Dinner w Ufficio Primo, która uświetniona będzie występem artystycznym.

Szczegóły: https://polishgrainday.eu/polish-grain-day

Rejestracja: https://polishgrainday23.konfeo.com/pl/groups

Serdecznie zapraszamy!