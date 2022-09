2 tony rzepaku za tonę saletry. Spada rentowność produkcji czarnego złota

Siła nabywcza rzepaku mocno spadła w ostatnich 2 latach. Fot. farmer.pl

Destabilizacja rynkowa jest w tym momencie tak wysoka, że rentowność produkcji jest bardzo trudna do określenia. Niemniej wysokie koszty produkcji zmuszają rolników do częstego aktualizowania rentowności produkcji. Porównajmy kalkulacje dla rzepaku z aktualnymi cenami i sprawdźmy jak wyglądają w odniesieniu do ubiegłego sezonu.

Siła nabywcza rzepaku jest coraz niższa.

Obecny sezon to rekordowo wysokie koszty produkcji.

Jeśli w przyszłym roku ceny środków do produkcji nie ustabilizują się to wiele gospodarstw nie będzie w stanie odnowić produkcji przy tak niskim dochodzie netto.

