Przed nami najważniejsze wydarzenie w rolniczym kalendarzu spotkań czyli Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023. W sesjach agrotechnicznych skupimy się na bardzo silnie ewoluującym trendzie jaki kreuję się w rolnictwie czyli biologizacji.

14 listopada br. odbędzie się w Warszawie konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Dział Agrotechnika szczególnie zaprasza na sesje agrotechniczne, które poświęcone będą biologizacji rolnictwa.

Rolnictwo zmienia się na naszych oczach. Z jednej strony postępujące redukcje substancji czynnych czy nowe unijne przepisy realizujące ambitne cele związane z Zielonym Ładem, z drugiej postępujące zmiany klimatu, które przynoszą ze sobą garść negatywnych następstw.

W tym wszystkim musi odnaleźć się nie tylko rolnik, ale także muszę się z tym zmierzyć firmy z branży Agro, które zobowiązały się wspierać rolnika w tej transformacji.

Owocem zmian jest bardzo dynamicznie kreujący się kierunek w rolnictwie jakim jest biologizacja. W temacie tym gubią się chyba wszyscy, zarówno naukowcy, którzy chcą wiedzieć więcej o skuteczności proponowanych rozwiązań biologicznych, jak i rolnicy, którzy potrzebują na cito wiedzy na ten temat.

Prawodawstwo również nie nadąża za tym co się dzieje na rynku produktów biologicznych. Nie tylko trudno podzielić te produkty na poszczególne kategorie, ale także brakuje wiedzy jak je łączyć w standardowym prowadzeniu upraw towarowych.

Dlatego zdecydowaliśmy się , że w tym roku na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie postawimy na temat biologizacji rolnictwa i będziemy go rozkładać na czynniki pierwsze.

Sesja agrotechniczna składać się będzie z 3 bloków tematycznych.

AGROTECHNIKA cz. I Biopreparaty a nawożenie



Pierwszy blok rozpocznie się tuż po inauguracji o godzinie 11.30,

W tej części skupimy się na nawożeniu roślin uprawnych i alternatywnych sposobach wspierania odżywienia roślin biopreparatami.

Rozpoczniemy wykładem prof. Witolda Szczepaniaka z Zakładu Podstaw i Systemów Nawożenia, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który przedstawi słuchaczom jak powiązać tradycyjne nawożenie mineralne z wszechobecną już biologizacją rolnictwa. Doradzi także, jak rolnik powinien poruszać się po tym zagadnieniu.

Fakt jest taki, że warunki uprawy, nawożenia czy ochrony się zmieniają. Dlatego za tym trendem musi podążać także hodowla roślin i rozwiązania jakie ma ona do zaoferowania rolnikom. Powinny być one kompatybilne z całą nową koncepcją rolnictwa. O tym jak zamierza firma Rapool wspierać rolników w tych przemianach, z jaką ofertą chce wyjść do rolnika o tym będzie mówił Artur Kozera, manager produktu i marketingu, Rapool Polska Sp. z o.o.

Również firma Syngenta chce przekazać rolnikom swoją wizję nowoczesnego rolnictwa opartego na innowacyjnych produktach. Firma chce aktywnie wspierać rolników w tej transformacji i o tym będzie z kolei mówił Michał Paulus, Crop Field & Biological Acceleration Manager CE, Syngenta Polska Sp. z o.o.

Pod koniec tej części wystąpi także firma Intermag, która zaprezentuje słuchaczom gamę swoich nawozów Plonvit z technologią Nutriboost. Wystąpienie będzie miał dr inż. Radosław Wilk, zastępca dyrektora marketingu, Intermag Sp. z o.o.

Agrotechnika cz. II - Chemia, biopreparaty, opłacalność

Drugą część rozpoczniemy debatą. Pod kątem agrotechnicznym omówimy największe wyzwania jakie stoją przed producentami roślinnymi. Zaproszeni prelegenci będą się starać odpowiedzieć na pytanie, jak poruszać się po rynku biopreparatów. Gdzie szukać informacji na ten temat? Jak odróżnić produkty dobrej jakości od produktów za którymi stoją tylko hasła marketingowe. Jak rolnicy powinni odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Po debacie Piotr Kotowski Product Manager AGRO, Timac Agro Polska w swoim oddzielnym wystąpieniu przedstawi wizję firmy Timac Agro, która od lat dostarcza rolnikom produkty oparte na wielu biologicznych rozwiązaniach.

Agrotechnika cz. III - Mikrobiom – biopreparaty

Na koniec właściwie dwie wisienki na torcie. Ostatnia sesja będzie mocnym połączeniem teorii z praktyką. Wykład na temat mikrobiologii gleby, podejścia do aktualnego trendu w rolnictwie będzie miała prof. Magdalena Frąc opiekun, Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej, kierownik, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Jak z kolei dzielić biopreparaty, jak powinno wyglądać praktyczne podejście do wyboru biopreparatów w rolnictwie, te zagadnienia z kolei poruszy dr hab. inż. Justyna Starzyk, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Sesja ta ma być również otwarta na pytania od rolników i słuchaczy.

Bądźcie z nami 14 listopada br. na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie!