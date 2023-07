W Świętem koło Środy Śląskiej firma PepsiCo uruchomiła nowy zakład produkujący chipsy Lay’s i nachosy Doritos. Zwiększenie skali produkcji wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania za ziemniaki, na czym skorzystają polscy rolnicy. Zapytaliśmy przedstawiciela PepsiCo, dlaczego globalny gigant inwestuje akurat w Polsce, a rolnik współpracujący z firmą od 30 lat podzielił się z nami swoją opinią i doświadczeniem.

Firma PepsiCo powstała w USA w 1965 roku, kiedy to Donald Kendall, prezes Pepsi-Cola oraz Herman Lay, prezes Frito-Lay zdecydowali o połączeniu swoich biznesów. Dziś ich dziedzictwo, w postaci napoi i przekąsek, znane jest niemal na całym świecie, a 5 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych jest w Polsce. Wchodząc w 1993 roku na nasz rynek firma niemal od podstaw budowała niszę ziemniaka chipsowego w Polsce. Od samego początku ziemniaki do PepsiCo dostarcza Edward Nalepa, który w długiej i treściwej rozmowie podzielił się z nami swoim doświadczeniem.

Nowy zakład PepsiCo

31 maja firma PepsiCo uruchomiła piąty zakład produkcyjny w Polsce. Inwestycja o wartości ponad 1 miliarda złotych jest najbardziej zrównoważonym środowiskowo, zaawansowanym technologicznie i innowacyjnym obiektem PepsiCo w Unii Europejskiej. Miejsce pracy znajdzie w nim docelowo około 450 osób, głównie okolicznych mieszkańców. Obecnie PepsiCo jest podmiotem skupującym największą ilość ziemniaków w Polsce na potrzeby produkcji przekąsek, osiągając w 2022 roku ilość 200 tysięcy ton.

Fragment linii produkcyjnej w nowym zakładzie, fot. PapsiCo

W pierwszej fazie produkcji zakład dysponować będzie trzema energooszczędnymi liniami produkcyjnymi. Dwie z nich posłużą do produkcji chipsów ziemniaczanych Lay’s, z wydajnością 12,5 tys. paczek na godzinę, a trzecia produkować będzie po raz pierwszy w Polsce nachosy Doritos, w ilości 30 tys. paczek na godzinę. Skrobia z procesu obróbki ziemniaka będzie odzyskiwana w wirówce i sprzedawana jako surowiec np. do przerobienia na paszę dla zwierząt.

Współpraca z polskimi rolnikami

Jak mówi Julian Krzyżanowski, przedstawiciel PepsiCo, firma współpracuje w Polsce z ponad 70 rolnikami, którym dostarcza sadzeniaki wysokiej jakości oraz wiedzę na temat uprawy ziemniaka chipsowego. Jeśli chodzi o lokalizację nowego zakładu, dodaje, że pogranicze Wielkopolski i Dolnego Śląska jest korzystne z punktu widzenia bliskości dobrych gleb do uprawy ziemniaka oraz eksportu do Niemiec, które są głównym rynkiem zbytu produkowanych w nowym zakładzie przekąsek.

- Polska ma wielowiekową tradycję uprawy ziemniaka i doskonale nadające się do tego gleby, a my mamy tu zaufanych rolników. Ważne jest dla nas realizowanie założeń rolnictwa regeneratywnego, zdrowa gleba, dobry płodozmian i oszczędne nawożenie, dlatego szkolimy w tym zakresie współpracujących z nami rolników. Nasi dostawcy mogą liczyć na wsparcie finansowe związane z rozwojem gospodarstwa i wdrażaniem nowoczesnych systemów ułatwiających produkcję. Jedynym formalnym oczekiwaniem PepsiCo jest posiadanie przez przystępującego do programu rolnika certyfikatu GlobalGap i możliwość zapewnienia dostaw na poziomie minimum 200 ton rocznie. Oczywiście przed przystąpieniem gospodarstwa te są audytowane przez agronomów pod kątem posiadanego zaplecza do produkcji i przechowywania ziemniaków, a także niezbędnej wiedzy i doświadczenia w uprawie ziemniaka – wyjaśnia Julian Krzyżanowski.

Współpraca z punktu widzenia rolnika

Edward Nalepa jest jednym z pierwszych polskich rolników, którzy podjęli współpracę z PepsiCo. Jak wspomina, wszystko zaczęło się, gdy na początku lat 90-tych przeczytał w gazecie o budowie zakładu produkującego chipsy, zadzwonił pod podany numer telefonu i umówił się na spotkanie, które zaowocowało trwającą do dziś współpracą, przyczyniającą się do dynamicznego rozwoju jego gospodarstwa. W pierwszym sezonie obsadził ziemniakami chipsowymi zaledwie 5 hektarów, podczas gdy obecnie realizuje kontrakt na dostawę 6 tysięcy ton.

Rodzina Nalepów, fot. PepsiCo

- Już na początku zakład miał duże wymagania, współpraca wymagała dużej odwagi, ale zachęcało nas udostępnianie sadzeniaków i niektórych maszyn, a także przekazywanie bezcennej wiedzy. Na rynku nie było wtedy ziemniaków chipsowych i warunki współpracy były atrakcyjne, żeby zachęcić do ich produkcji. Już po pierwszym roku współpracy okazało się, że to było bardzo dobre posunięcie. Firma bardzo dobrze zapłaciła za ziemniaki i miałem gwarancję zbytu. Na początku było duże wsparcie agronoma. To był nowatorski kierunek produkcji, nowe odmiany, specyficzna agrotechnika, przede wszystkim ziemniak nie mógł być obity przy zbiorze, żeby zachować jego wysoką jakość – mówi Edward Nalepa.

Troska o najwyższą jakość ziemniaka

Jak wspomina rolnik, początkowo czymś zupełnie nowym była konieczność zadbania o najwyższą jakość zbieranych bulw. Na tym etapie okazało się, że dostępne na polskim rynku kombajny Anna czy Bolko nie są dobrym rozwiązaniem, gdyż obijają ziemniaki. Firma PepsiCo wyszła wówczas naprzeciw potrzebom swoich dostawców, wypożyczając im maszyny sprawdzone u rolników w Europie zachodniej, pozwalające obchodzić się z ziemniakiem „jak z jajkiem”.

- Przejście na ziemniaka chipsowego to nauka uprawy ziemniaka od nowa. Zakład organizował wyjazdy do Anglii, żebyśmy zobaczyli, jak obchodzić się z ziemniakiem i jakie maszyny stosować. Od lat mamy nietypowy rozładunek ziemniaków przy pomocy systemu taśmociągów, żeby zminimalizować obijanie. Takie rozwiązanie podpatrzyłem na wyjeździe w USA, na tamte czasy czegoś takiego w Polsce nie było. Urządzenie przechowalni też jest podejrzane na organizowanych przez PepsiCo wyjazdach do Anglii, Szkocji czy Hiszpanii. W suchych latach zakład organizował szkolenia z gośćmi z zagranicy, którzy pokazywali swoje metody nawadniania ziemniaka i radzenia sobie ze skutkami suszy – wspomina Edward Nalepa.

Dodaje, że z roku na rok zwiększały się wymagania dotyczące jakości ziemniaka, zwłaszcza w kwestii przechowywania. Zdaniem rolnika to właśnie zapewnienie odpowiednich warunków długotrwałego przechowywania jest dziś, obok cen maszyn, największą przeszkodą przy wchodzeniu nowych rolników w produkcję ziemniaka chipsowego.

Linia produkująca chipsy ziemniaczane, fot. PepsiCo

- Produkcja ziemniaka chipsowego jest stosunkowo droga, a zwrotu środków zainwestowanych w plantację można oczekiwać dopiero po roku. Dużym plusem jest na pewno wiarygodna firma i kontrakt z gwarancją sprzedaży. Skoro współpracujemy od 30 lat, to moim zdaniem jest to opłacalne. Wiem, jaka będzie cena mojego produktu, mam zagwarantowany zbyt, jestem w stanie zaplanować koszty i wiem ile mi na koniec zostanie. Ważny jest efekt skali, bo technologia jest dostępna, ale jest bardzo droga i mniejsze gospodarstwa nie mogą sobie na nią pozwolić. Przez 30 lat mam obserwacje, że zakład bardzo dba o jakość surowca i uświadamia mnie jako rolnika pod kątem bezpieczeństwa żywności, pozostałości środków ochrony roślin czy nawozów, żeby ta żywność była zdrowa, na co mamy stosowne kontrole i certyfikaty – mówi Edward Nalepa.

Jak dodaje Radosław Nalepa, syn pana Edwarda, dziś sprostanie wymaganiom jakościowym jest prostsze niż przed laty, ponieważ łatwiej jest kupić odpowiednie maszyny, spełniające najwyższe wymagania, choć osobną kwestią jest oczywiście ich cena. Nadal problemem pozostaje natomiast przechowywanie ziemniaka, gdyż trzeba cały czas pilnować parametrów w przechowalni, aby zapewnić idealne warunki i najwyższą jakość.