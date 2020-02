Activ Quatro Stress Control – nawóz dolistny zwiększający tolerancję roślin na czynnniki stresowe

Rośliny narażone na długotrwałe działanie stresu, dostosowują się do nowych warunków poprzez uruchomienie naturalnych mechanizmów obronnych a w efekcie wzrost odporności. Jednak mimo prób adaptacji do ekspozycji na warunki stresowe, często dochodzi do uszkodzenia roślin, poprzez utratę turgoru i wielu zaburzeń różnych procesów metabolicznych m.in. fotosyntezy.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego rolnictwa, w którym warunki stresowe są ważnym czynnikiem ograniczającym plonowanie, Arkop poleca w nowym sezonie 2020 zestaw produktów do walki ze stresem, czyli Pakiet AntyStres Activ.

Jednym z produktów wchodzących w ten zestaw jest Activ Quatro Stress Control do zastosowania szczególnie wczesną wiosną, w celu regeneracji roślin po zimie, lub przed zakończeniem wegetacji, aby przygotować rośliny do spoczynku zimowego. Co ważne, zalecany jest on do stosowania zapobiegawczo jeszcze przed wystąpieniem czynnika stresowego.

Dzięki zawartości 4 ważnych mikroelementów takich jak bor, cynk , mangan oraz molibden, Activ Quatro Stress Control wykazuje poczwórne działanie w walce roślin ze stresem.

Activ Quatro Stress Control skutecznie łagodzi działania niepożądane wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiska (tzw. stresy abiotyczne) takimi jak:

Susza

Mróz

Podtopienia

Grad (uszkodzenia mechaniczne)

Nadmierne zasolenie

Promieniowanie UV (zbyt duże nasłonecznienie)

Niedobór składników odżywczych

Activ Quatro Stress Control przeznaczony jest do stosowania pozakorzeniowego lub doglebowego zarówno upraw rolniczych, warzywniczych jak i sadowniczych. Dzięki idealnie dopasowanym mikroskładnikom pokarmowym taki jak bor, mangan, cynk, molibden w łatwo dostępnej formie, Activ Quatro Stress Control może być błyskawicznie przyswajalny i szybko reagować na potrzeby roślin.

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów zale­camy stosowanie Activ Quatro Stress Control w formie roztworu wodnego wraz z odpowiednimi nawozami dolistnymi np.:

Actipol – chelatami mikroelementowymi: żelaza, manganu, cynku, miedzi, molibdenu i kobaltu

FoliarActiv – krystalicznymi wieloskładnikowymi nawozami NPK z dodatkiem mikroskładników

ActiPlon – krystalicznymi nawozami magnezowo- azotowymi ze schelatowanymi mikroelementami

Fosfi Activ – specjalistycznymi nawozami NPK wpływającymi na wzrost odporności roślin

Activ ProAmin – specjalistycznym, aminokwasowym nawozem dolistnym

Rezultaty stosowania Activ Quatro Stress Control:

Istotna poprawa zdrowotności roślin

Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe

Lepsza regeneracja roślin po zimie

Znaczna poprawa plonowania

Więcej informacji o zaletach Activ Quatro Stres Control oraz innych produktach firmy ARKOP udzielą doradcy