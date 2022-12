Gdy nasi dziadowie i pradziadowie sadzili drzewa wśród pól uprawnych i wypasali bydło w zagajnikach, nie wiedzieli prawdopodobnie, że praktykują agroleśnictwo. Systemy rolno-leśne powoli wchodzą jednak "na salony" i możliwe, że już wkrótce staną się specjalizacją wielu gospodarstw.

Agroleśnictwo - nowy must-have

Współistnienie użytków rolnych i drzew jest w świadomości rolników całkowicie naturalne. Okazuje się jednak, że można podnieść rangę tego typu praktyk i nadać im wyższy cel. Systemy rolno-leśne są bowiem coraz częściej zauważane i doceniane przez promotorów rolnictwa zrównoważonego, przyjaznego dla środowiska i klimatu.

Coraz wyraźniej widać, że Unia Europejska będzie oczekiwać od rolników, leśników i innych posiadaczy gruntów szeroko zakrojonych działań, które nie tylko ograniczą emisje dwutlenku węgla do atmosfery, ale również będą sprzyjać jego usuwaniu. Na takie praktyki musimy być gotowi, a jedną z nich jest właśnie agroleśnictwo. Zakładanie systemów rolno-leśnych promuje Komisja Europejska, głownie poprzez nową Wspólną Politykę Rolną.

Kwestia ta [rosnącego udziału gruntów zalesionych - przyp. red.] została podkreślona przez KE w Zaleceniach dla Polski w sprawie Planu Strategicznego WPR, gdzie wskazano na potrzebę zwiększenia roli lasów w usuwaniu dwutlenku węgla poprzez m.in. agroleśnictwo (...) - czytamy w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W ramach II filaru WPR mają być przyznawane premie na założenie systemów rolno-leśnych w wysokości 3000-7000 zł/ha, a na ich utrzymanie i ich pielęgnacje płatność wynosić będzie 300 zł/ha/rok w ciągu 5-letniego zobowiązania. Dodatkowo KPS zaznacza, że obszary te będą mogły zostać objęte płatnościami bezpośrednimi z I filaru.

Niedawno ogłoszony projekt unijnego systemu certyfikatów węglowych również wskazuje na agroleśnictwo jako jeden z kluczowych sposobów usuwania dwutlenku węgla węgla i jego sekwestracji.

Trochę pola, trochę drzew

Czym jednak są systemy rolno-leśne? W prosty sposób można określić je jako uprawę drzew lub krzewów w połączeniu z uprawą roli na tym samym gruncie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku agroleśnictwa nadrzędnym celem jest produkcja rolnicza. Systemy rolno-leśne można podzielić na:

system alejowy (drzewno-orny), uprawa współrzędna: drzewa w rzędach lub pasach rosną na przemian z podstawową rośliną uprawną, np. zbożami

system leśno-pastwiskowy (sylwopastoralizm): tworzenie pastwiska i zapewnienie miejsc wypasu wśród drzew - dla bydła, drobiu czy koni

ogrody leśne: w tym systemie grzyby bądź rośliny cieniolubne uprawiane są pod koronami drzew naturalnego lasu

Prawidłowo prowadzone systemy rolno-leśne niewiele mają w sobie z przypadkowości. Jedną z ważniejszych kwestii jest m.in. dobór odpowiednich gatunków drzew z uwzględnieniem wymagań i warunków siedliskowych czy przydatności do pełnienia różnych funkcji. Dla przykładu - na glebach z piasków słabogliniastych najlepiej sprawdzą się m.in. jarząb pospolity, modrzew europejski i polski, robinia biała czy wiśnia wonna. Z kolei na glebach z glin ciężkich i iłów lepiej wybierać dąb szypułkowy, klon zwyczajny, ałyczę.

W systemie alejowym projektowana rozstawa między rzędami drzew powinna stanowić odpowiednią wielokrotność szerokości roboczej maszyn uprawowych. Dla przykładu: przy założeniu szerokości roboczej maszyny 3 m, odległość między rzędami drzew wynosząca 26 m pozwoli na 8-krotny przejazd maszyny po polu, plus po 1 m szerokości "zapasowej" z obu stron pasa zadrzewień. Docelową odległość między drzewami w rzędach oblicza się, mnożąc docelową średnicę pnia (w cm) na wysokości pierśnicy przez 25.

Wszystkich zasad prawidłowej pielęgnacji pasów zadrzewień jest wiele i stanowią one przedmiot obszernych poradników.

Czy to warte zachodu?

Specjaliści wymieniają długą listę zalet systemów agroleśnych, zaczynając od pozytywnego wpływu na żyzność i właściwości gleb. W agroleśnictwie stwierdza się wyższą zawartość składników pokarmowych w glebie, co wynika ze zdolności korzeni drzew do ich pobierania z głębokich warstw. Dzięki obecności drzew wzrasta zawartość materii organicznej, co w połączeniu z korzystnym wpływem ich korzeni na strukturę gleby znacznie poprawia infiltrację i gromadzenie wody w glebie, zapobiega spływowi powierzchniowemu i erozji wodnej. Dzięki redukowaniu prędkości wiatru przez drzewną „barierę” w systemach tych ograniczone jest również ryzyko erozji wietrznej. Obecność drzew wśród roślin uprawnych sprzyja zwiększeniu bioróżnorodności i populacji pożytecznych owadów zapylających. W systemie leśno-pastwiskowym obserwuje się znaczne ograniczenie stresu cieplnego u zwierząt hodowlanych. Agroleśnictwo może być korzystne także ze względów ekonomicznych, gdyż sprzedaż drewna może stanowić dodatkowe źródło przychodu. Jeżeli uprawiane są drzewa owocowe, można rozważyć także sprzedaż owoców.

W kwestiach proklimatycznych zwraca się uwagę na fakt, że systemy rolno-leśne mogą być rozpatrywane zarówno w zakresie mitygacji (łagodzenia), jak i adaptacji (przystosowania) do zmian klimatu. Agroleśnictwo charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem sekwestracji węgla, zwłaszcza jeżeli w produkcji roślinnej wykorzystuje się uprawę bezorkową, pasową bądź zerową. Znaczne ilości węgla są w tych systemach magazynowane zarówno w biomasie roślin uprawnych oraz drzew, jak i w glebie.

Jako główną wadę agroleśnictwa wymienia się pracochłonność wynikającą z ograniczonych możliwości mechanizacji zabiegów. Na tak zagospodarowanych obszarach istnieje także ryzyko, iż drzewa staną się domem dla szkodników niszczących uprawy. Ponadto związki chemiczne wydzielane przez niektóre drzewa mogą hamować wzrost roślin uprawnych (allelopatia ujemna).