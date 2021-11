Agrolok i Stowarzyszenie Polska Soja łączą siły

Wszystko po to, by promować w Polsce uprawę soi jako krajowego źródła białka roślinnego. Jednym z działań w ramach tego ambitnego projektu było spotkanie w Golubiu-Dobrzyniu, które odbyło się 18 listopada 2021 r.

W tym roku do Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego trafiło już 20 tys. ton nasion soi od polskich producentów.

Krystian Ambroziak: za 3 lata powierzchnia uprawy soi w Polsce powinna wynosić 100 tys. hektarów.

Producentom soi Agrolok proponuje "dopłatę skupową", brak potrąceń jakościowych, usługę zbioru soi wyspecjalizowanymi kombajnami z hederem z elastyczną kosą.

Konferencja "Soja pod lupą - możliwości obecnych czasów" zorganizowana przez firmę Agrolok wraz ze Stowarzyszeniem Polska Soja odbyła się 18 listopada 2021 r. w Zamku Golubskim.

Coraz więcej coraz lepszego surowca

Część merytoryczną poprzedziło zwiedzanie Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR) w Osieku w powiecie brodnickim. Stworzona z niemałym rozmachem fabryka jest dziełem firmy Agrolok. Główne surowce przetwarzane z Zakładzie to rzepak oraz soja, choć trafia tutaj także ziarno kukurydzy. Nasiona soi i rzepaku trafiają na linię tłoczenia lub poddawane są obróbce hydrotermicznej. W drugim z procesów surowiec najpierw zostaje poddany kondycjonowaniu, następnie trafia do hydroreaktora termicznego, a później ekspandera. Końcowymi produktami obróbki hydrotermicznej są komponenty paszowe z linii Amirap (rzepak) oraz Protina (soja).

W skali roku fabryka może przetwarzać 100 tys. ton soi oraz 100 tys. ton rzepaku. W budowie są kolejne dwie linie, które pozwolą na obróbkę kolejnych 200 ton soi oraz 150 ton rzepaku. W tym roku do Zakładu trafiło już 20 tys. ton nasion soi od polskich producentów. To więcej niż w 2020 r., gdy krajowej soi przetworzono w ZUBR 12 tys. ton. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, pierwszeństwo w skupie mają nasiona pochodzące z Polski. W dalszej kolejności magazyny "uzupełniane" są surowcem z krajów takich jak Ukraina, Słowacja czy Węgry. Warto zwrócić uwagę także na fakt, iż z roku na rok jakość nasion soi od krajowych producentów rośnie - w 2017 średnia zawartość białka w nasionach soi wynosiła maksymalnie 27-28 proc., obecnie jest to ok. 30-32 proc.

Promocja uprawy soi w Polsce

Krystian Ambroziak, prezes Stowarzyszenia Polska Soja, zachęcał uczestników konferencji do przyłączenia się do organizacji. Według prelegenta głównym zadaniem Stowarzyszenia jest transfer wiedzy i działania na rzecz rozwijania uprawy soi w Polsce, współpraca z instytucjami rządowymi oraz branżowymi organizacjami rolniczymi.

- Lobbujemy na rzecz rolników, którzy nie produkują nasion soi w ilościach całosamochodowych i pomagamy w skupie - dodał Krystian Ambroziak.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia polska hodowla i produkcja soi jest dopiero na początku swojej drogi do sukcesu.

- Według deklaracji już 15 lat temu miały rozpocząć się działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa białkowego, tymczasem import śruty sojowej do Europy rośnie. Za 3 lata powierzchnia uprawy soi w Polsce powinna wynosić 100 tys. hektarów, obecnie jest to 20 tysięcy - mówił Ambroziak.

Damian Górski z Działu Skupu firmy Agrolok zwrócił uwagę na podejmowane przez firmę kroki, mające zachęcić do uprawy i sprzedaży nasion soi. Do ciekawych elementów oferty Agroloku można zaliczyć brak potrąceń jakościowych (obniżone wymagania w stosunku do zawartości oleju i białka oraz wilgotności), możliwość uzyskania "dopłaty skupowej" w wysokości 30 zł/tonę nasion dla producentów, którzy zakupili materiał siewny soi w Agroloku, skup mokrych nasion soi, usługę zbioru kombajnem wyposażonym w specjalny, dostosowany do koszenia soi heder.