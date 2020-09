Agronom konieczny od zaraz! Nowy cykl Farmera

Rozpoczynamy kolejny cykl filmowych spotkań polowych, podczas których dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem agronomicznym. Będziemy rozmawiali o rzepaku ozimym, pszenicy ozimej i kukurydzy uprawianej na kiszonkę.

Nowa seria - nie bez powodu, ukaże się pod wspólnym hasłem „Agronom konieczny od zaraz”. W spotkaniach z ramienia redakcji weźmie udział Wojciech Konieczny pełniący funkcję z-cy red. naczelnego i zajmujący się na co dzień zagadnieniami uprawy roślin. Będzie on sukcesywnie odwiedzał gospodarstwo w powiecie pułtuskim na Mazowszu, podpowiadając młodemu rolnikowi jak rozwiązywać pojawiające się problemy w dążeniu do uzyskania satysfakcjonującego plonu.

Pierwszy odcinek już w następnym tygodniu. Zapraszamy do jego obejrzenia.