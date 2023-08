Agrorewolucje, odcinek 12: Czas na pierwsze żniwa u Sylwii i Jarka! Wyniki będą hot or not? | Rolnik NIEprofesjonalny

Żniwa - co pokażą cyfry? Czy będą łaskawe?

To był rok pełen przygód, ale też ciężkich warunków pogodowych. Sylwia i Jarek już niemal żegnali się z uprawą rzepaku. Udało im się jednak zapanować nad sytuacją i nadszedł czas żniw oraz ważenia zbiorów. Co pokażą cyfry? Czy będą łaskawe? Przekonajcie się sami! A po pracy czas na zabawę. Przeniesiemy się do Łukasza z rodziną i zobaczymy, jak radzą sobie w parku linowym. Będzie się działo!

