25 maja podczas spotkania w Grevenbroich firma Agrosimex zaprezentowała nowości w swojej ofercie. Na zbliżający się sezon dostępny będzie materiał siewny nowych odmian rzepaku i zbóż oraz nowe rozwiązania w zakresie odżywiania roślin.

Nowości odmianowe

Bieżący sezon wegetacyjny trwa w najlepsze, jednak firmy już przygotowują się do zasiewów jesiennych. Podczas konferencji prasowej firmy Agrosimex Bartosz Stopczyk, Dyrektor Działu Nasion, przedstawił nowe odmiany, których materiał siewny dostępny będzie w ofercie firmy w zbliżającym się sezonie.

Trudno odmówić rzepakowi ozimemu bycia "na topie". Agrosimex do swojej oferty wprowadza dwie nowe odmiany - Nairobi (hodowla Rapool) oraz ES Criterio (Lidea). Mieszaniec Nairobi w badaniach w latach 2019-2021 wykazał się średnim plonem na poziomie 5,2 t/ha, Bartosz Stopczyk zwrócił uwagę dodatkowo na wierność plonowania niezależnie od warunków panujących w okresie wegetacji. Odmiana posiada geny odporności na żółtaczkę rzepy oraz suchą zgniliznę kapustnych.

- Odporność na TuYV jest bardzo ważną cechą u odmian hybrydowych. Mieszańce charakteryzują się intensywnym wzrostem jesiennym, a gdy dodamy do tego wczesny siew w zalecanej normie wysiewu, taka plantacja będzie niezwykle atrakcyjna dla mszyc przenoszących wirusa - mówił Stopczyk.

Bartosz Stopczyk radził, by oceniając zawartość tłuszczu w nasionach różnych odmian rzepaku, zwrócić uwagę na ich wilgotność (źródło: Agrosimex).

Odmiana ES Criterio to odpowiedź na problem kiły kapusty. Ponadto posiada gen Rlm7, warunkujący odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Jak podkreślił Bartosz Stopczyk, wysoka odporność ES Criterio na kiłę kapustnych pozwala na utrzymanie potencjału plonowania na polach z dużą ilością zarodników kiły. Jest jednak "ale".

- Jeżeli na polu "zakilonym" będziemy uparcie uprawiać rzepak, w końcu dojdzie do przełamania odporności. Odmiany odporne wykazują odporność zwykle na trzy główne szczepy kiły, lecz szczepów takich istnieje kilkanaście - ostrzegał Stopczyk.

Na najbliższy sezon w Agrosimexie będzie można zaopatrzyć się materiał siewny również nowych odmian zbóż. Jedną z nich jest jęczmień ozimy Almut (hodowca SZ Bauer), będący odmianą pastewną dwurzędową. Jak mówił Bartosz Stopczyk, w Polsce nadal największą popularnością cieszą się odmiany wielorzędowe, jednak odmiany dwurzędowe charakteryzują się dorodnym, grubym ziarnem, co daje możliwość sprzedaży na kaszę, a tym samym uzyskania wyższej ceny. Odmiana Almut jest odporna na wirusy wywołujące żółtą mozaikę jęczmienia, a także mączniaka prawdziwego; wykazuje tolerancję na okresowe niedobory wody i słabe stanowiska o niskim pH.

Do rolników trafi także pszenica ozima Venecja (odmiana z gr. A) z Hodowli Roślin Strzelce. Bartosz Stopczyk podkreślił wysoką zimotrwałość odmiany z jednoczesną znaczną zdolnością do regeneracji nawet po trudnej zimie. Venecja charakteryzuje się również niskimi wymaganiami glebowymi i bardzo wysoką odpornością na porastanie ziarna w kłosie.

Odżywianie roślin dzięki bakteriom

W ofercie Agrosimexu pojawi się również nowość w zakresie odżywiania roślin. Mowa o produkcie Rhizosum N Plus, czyli szczepionce z bakteriami Azotobacter salinestris. Jak zapewnia firma, zastosowanie preparatu Rhizosum N Plus pozwala na udostępnienie roślinom uprawnym azotu atmosferycznego w podobny sposób, jak dzieje się to w przypadku roślin bobowatych, wschodzących w symbiozę z bakteriami brodawkowymi. Jak tłumaczył Krzysztof Zachaj, działanie preparatu jest trójkierunkowe: bakterie zasiedlają ryzosferę, korzenie, jak i liście roślin uprawnych.

- Straty azotu z nawozów mineralnych dochodzą do 25-40 proc. Biorąc ich wysokie ceny, warto zrobić wszystko, by te straty zmniejszać, a jednocześnie dostarczać azot w sposób alternatywny. W naszych warunkach dzięki bakteriom możliwe jest związanie ok. 50-120 kg N/ha - mówił Krzysztof Zachaj.

Rhizosum N Plus można stosować 1-2 razy w sezonie w dawce 25-50 g/ha. Preparat może być wykorzystywany w rolnictwie ekologicznym. Optymalne warunki do stosowania środka to pH 5,5-8,5 i zawartość próchnicy w glebie min. 2 proc. Bakterie Azotobacter salinestris są aktywne w szerokim zakresie temperatur: od 4 do 35°C.

- Oprócz dostarczania azotu, Rhizosum N Plus dodatkowo stymuluje wzrost roślin dzięki wpływie na syntezę hormonów wzrostu. Preparat obniża też poziom etylenu, redukując konsekwencje stresów. Rhizosum N Plus wykazuje dobrą kompatybilność z większością nawozów i środków ochrony roślin z wyjątkiem preparatów miedziowych - opowiadał Krzysztof Zachaj.

Wpływ stosowania Rhizosum N Plus przy zróżnicowanych dawkach azotu na plon nasion rzepaku (źródło: Agrosimex).

Kolejna nowość to mocznik z inhibitorem Piagran Pro. Jak podkreślił ekspert Agrosimexu, produkt wyróżnia fakt dodawania inhibitora w trakcie granulacji, w przeciwieństwie do innych moczników, w przypadku których inhibitor jest dodawany już po granulacji. Do oferty firmy trafi także Maral NPK, czyli nawóz biostymulujący, który oprócz azotu, fosforu, potasu i cynku zawiera ekstrakt z wodorostów i fenylopropanoidy, które wspierają pobieranie składników pokarmowych z gleby i odpowiedź roślin na stresy.