Tak ciepłej jesieni nie mieliśmy od lat, a sumarycznie wrzesień i październik łącznie mają w istocie najwyższe wskazania temperatur w historii pomiarów. Wyjątkowo wysokie wskazania słupków rtęci zmieniają rolnictwo. Co taki wzrost temperatur zmienia w produkcji roślinnej?

Tak wysokich temperatur w październiku nie mieliśmy w Polsce w XXI wieku. Również wrzesień zapisał się jako najcieplejszy w historii pomiarów.

Mamy do czynienia z najcieplejszą pierwszą częścią jesieni od kilku dekad. Co to oznacza dla roślin?

Ciepła jesień w całej Europie

Zmiany klimatyczne są długofalowe. Średniego wzrostu temperatury o o 1 czy 2 stopnie Celsjusza nie odczuwamy bezpośrednio. Niemniej taki wzrost temperatur miesza dość znacznie w przyrodzie. A co dopiero duże anomalia pogodowe. I tak we Francji średnia temperatura za październik wyniosła ponad 17 ºC, podczas gdy średnia z wielolecia to niespełna 14 ºC. Wyższe temperatury niż w wieloleciu notowano w niemal całej Europie. Jeśli chodzi o Polskę to IMGW również informuje, że tegoroczny październik jest najcieplejszy od lat.

Więcej szkodników i chorób

Wyższy temperatury nie są obojętne dla szkodników. Te rozwijają się z wyższą dynamiką, a część z nich jest w stanie rozwinąć kolejne pokolenie. Doskonale wiemy, że dopiero przymrozki są często w stanie zatrzymać żerowanie szkodników. I tak np. dla mszycy temperaturą graniczną jest - 6 ºC. Tymczasem przymrozków w październiku praktycznie nie odnotowano, a co dopiero niższych ujemnych temperatur. Zarówno w rzepaku, jak i zbożach ozimych lokalnie nasilenie szkodników jest bardzo duże.

Dodatnie anomalia termiczne mają też bardzo duży wpływ na terminy siewu. Niejednokrotnie już wspominaliśmy, że jesienie są cieplejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a przede wszystkim są dłuższe, co powoduje, że konieczne staje się wyznaczenie nowych terminów agrotechnicznych. Aktualne tzw. optymalne terminy siewu nie do końca odpowiadają stanowi faktycznemu. Widać to choćby po jeczmionach w południowo - zachodniej Polsce. Kto wysiał jęczmień około połowy września często ma do czynienia z plantacją zbyt silną - w istocie często są one nadmiernie rozkrzewione i w zimę będą wchodzić w bardzo zaawansowanych stadiach rozwojowych. Na takich plantacjach porażenie ze strony szkodników i chorób jest także największe. Zabieg t-0 na takich plantacjach powinien być wykonany już jakiś czas temu, a jeśli i listopad będzie tak ciepły to kto wie czy nie będzie trzeba wykonać jeszcze jednej aplikacji. Okazuje się więc, że przy ociepleniu zbyt szybkie siewy zwiększają presję ze strony patogenów i finalnie generują wysokie koszty ochronne.

Zwiększona presja chorób dotyka jednak nie tylko jęczmiona, ale w istocie wszystkie grupy upraw. Być może w kontekście kilku kolejnych lat taki przebieg pogody wymusi na nas stosowanie zabiegów ochronnych w okresie jesiennym. Jak dotąd aplikacja t-0 jest opcjonalna, aczkolwiek zauważamy, że wykonywana jest w jęczmionach oraz wcześnie wysiewanych pszenicach coraz częściej. Być może w kolejnych latach wszystkie uprawy zbożowe będą musiały być chronione insektycydami i fungicydami jeszcze jesienią. Aktualnie koniecznie takie zabiegi trzeba wykonywać w jęczmionach, zaleca się je również w pszenicach. Możemy więc mieć do czynienia z sytuacją, że ciężar startowej ochrony wiosennej zostanie przeniesiony na okres jesienny.

Oczywiście wzrost temperatur zwiększy także presję insektów w rzepaku. Jeśli tendencja będzie dotyczyć również wiosny oraz lata to konieczna będzie intensyfikacja ochrony również w ziemniakach oraz burakach cukrowych, a być w może i w kukurydzy.

Dużo ciepła jesienią może przyczynić się do problemów z chwastami

Będziemy mieli zapewne więcej problemów z chwastami. Ochrona herbicydowa staje się coraz trudniejsza. Mamy bowiem do czynienia z długimi okresami suszy, które utrudniają kiełkowanie chwastów w danym momencie, a w takich warunkach herbicydy nie mają specjalnie miejsca do działania. Problem chwastów to również coraz dłuższe okno w którym te mogą się rozwijać. Może się bowiem okazać, że przy wczesnej aplikacji preparatów chwastobójczych substancje aktywne, które mają przecież określony czas działania, nie będą utrzymywały ochrony w późniejszych okresach jesieni. A przy cieple i odpowiedniej wilgoci chwasty będą wschodzić. Zwiększy się więc ryzyko zachwaszczenia wtórnego, które wymuszać będzie zabiegi korekcyjne.

Intensyfikacja ochrony nie będzie prosta

Przy czym intensyfikacja ochrony nie będzie wcale taka prosta. Bo z jednej strony wysokie koszty produkcji nie zachęcają do dawania ciągle więcej i więcej. Z drugiej jednak, nawet przy lepszej koniunkturze, UE znacznie ogranicza zużycie substancji aktywnej. Będziemy więc być może w patowej sytuacji. Unia jest świadoma problemów klimatycznych i dąży do złagodzenia ich skutków, ale jednocześnie stwarza problemy w rolnictwie. Długofalowo konieczne jest oczywiście zatrzymanie wzrostu temperatur, ale np. ugorowanie w obecnej sytuacji jest strzałem w kolano. Coraz częściej powtarzające się susze, trudne waruni jesienne mające potencjalny wpływ na spadek plonowania, eliminacja wielu susbstancji czynnych i wreszcie zmiany klimatyczne - to wszystko może przyczynić się do spadku produkcji, a ugorowanie dodatkowo zmniejszy wolumen europejskiej produkcji.

Z pewnością jednak trzeba będzie jeszcze większą uwagę zwracać na terminy siewu. To będzie jedna z tańszych metod, które mamy do dyspozycji, a pomogą nam ograniczyć koszt jesiennej ochrony. Jak już wspominaliśmy - szybkie siewy będą wymagały intensyfikacji ochrony, która wcale nie będzie łatwa ze względu na liczne ograniczenia unijne.

Z drugiej strony takie zmiany termiczne pozwalają na zmiany w podejściu do siewu roślin jarych. Już teraz są gospodarstwa, które próbują siewu owsa i jęczmienia jarego jesienią. Jak się okazuje, zwłaszcza w przypadku jęczmienia, plony są znacznie wyższe przy siewie na przełomie października i listopada aniżeli przy zakładaniu plantacji początkiem wiosny. Tym bardziej, że i zimy są delikatniejsze niż kilkadziesiąt lat temu.