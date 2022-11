-Kwestia, którą należy omawiać, to wykorzystywanie środków z WPR. Powinniśmy w większym stopniu umożliwić rolnikom, inwestycje w nowoczesne rozwiązania- przekonywał Antoine Bernet, na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie 2022.

Rolnictwo zrównoważone zakłada ograniczenie wpływu na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności produkcji. Tego samego zdania jest również Antoine Bernet, szef Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

-W temacie zrównoważonego rolnictwa, uważam, że to co powinno być zrównoważone, to również zyski rolników. Powinni oni być opłacani za ich podstawową pracę, którą jest produkcja roślinna. Mamy w tej chwili wielu profesjonalnych rolników i podkreślam to, jak istotne jest wdrażanie rozwiązań innowacyjnych - zaznaczał Bernet.

Jak wspomóc rozwój rolnictwa w oparciu o WPR?

Rosnące oczekiwania i zapotrzebowania rynku, wymuszają na producentach rolnych, dążenie za zmianami. Wdrażanie innowacji w rolnictwie, w tym chociażby digitalizacja, pozwala utrzymać stałą jakość, przy minimalizacji kosztów oraz wpływu na środowisko.

- Bardzo ważne jest, wdrażanie innowacji w rolnictwie. Ucyfrowienie może pomóc rolnikom, zwłaszcza jeśli chodzi o plony. Szybsze reagowanie na pojawienie się patogenów pozwoli zaoszczędzić czas, a także stosować mniejszą ilość środków ochrony roślin, by równocześnie osiągnąć wysokie rezultaty tłumaczył ekspert Bayer.

Na co zwracał szczególną uwagę, to kwestia polityki pieniężnej, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

-Powinniśmy omawiać wykorzystywanie środków z WPR, po to by rolnicy mogli w większym stopniu zainwestować w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, jak digitalizacja. Profesjonalni producenci rolni, owszem już mają znaczne doświadczenie i wiedzę, ale chcemy by to się zwiększyło - podkreślał Bernet.