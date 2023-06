Zachodniopomorski Zespół Koordynacyjny Związków i Organizacji Rolniczych apeluje do rolników o składanie do gmin wniosków, w których będą żądali oceny strat wywołanych suszą przez złożone z rzeczoznawców komisje, a nie aplikację suszową.

Tegoroczna susza staje się coraz dotkliwsza. Na terenie kraju są regiony, w których deszcz nie spadł od ponad dwóch miesięcy. Coraz bardziej jasne staje się, że straty będą ogromne.

To już kolejny rok, w którym zmagamy się z suszą. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na całym rynku rolnym, jest to kolejny gwóźdź do trumny polskiego rolnictwa – mówi Stanisław Barna z Zachodniopomorskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Organizacji Rolniczych. – Zboża zaczynają umierać.

W związku z wyjątkowo trudną sytuacją rolnicy naciskają na rząd, aby wreszcie uporządkował system weryfikacji szkód suszowych.

Apelujemy do rolników, aby składali wnioski do gmin o szacowanie suszy nie na podstawie aplikacji suszowej, ale komisji złożonych z rzeczoznawców – mówi Barna. – Jak działa aplikacja wszyscy wiemy. Tylko rzetelne komisje oceniające straty na polach są w stanie zagwarantować nam wypłaty odszkodowań. Oczekujemy, że ministerstwo zupełnie zrezygnuje z aplikacji, gdyż jest ona niewiarygodna.

Wiarygodność aplikacji suszowej jest zerowa

Jak podkreślają rolnicy aplikacja suszowa w obecnej formie nie spełnia swojej roli dlatego zmiana sposobu oceniania strat suszowych jest niezbędna. Po ubiegłorocznych problemach z wypłatami odszkodowań za straty ministerstwo obiecało weryfikację działania aplikacji i powrót do dalszych rozmów z rolnikami celem wypracowania sprawnego systemu monitorowania szkód. Tak się jednak nie stało.

Wiarygodność IUNG Puławy jest zerowa – podkreśla Tomasz Olech, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie. – Mój przypadek jest przykładem na to, że mimo oceny rzeczoznawcy dotyczącej poziomu strat nie dostałem odszkodowania, gdyż wg aplikacji suszy po prostu nie było. Po co my w ogóle ubezpieczamy uprawy, skoro nic nam to nie daje? – pyta. – Musimy w trybie bardzo pilnym składać wnioski o oszacowanie strat suszowych do gmin. Chociaż mamy świadomość, że jeśli nie będzie na to zgody ministerstwa niższe szczeble nic nie zrobić. Dlatego musimy głośno mówić, że problem jest ogromny – podkreśla.

Ważnym problemem, który podnoszą rolnicy jest brak jednolitości w raportach przygotowywanych przez dwa główne instytuty państwowe – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Według IMGW mamy susze i olbrzymie zagrożenie pożarowe z zakazem wejścia do lasów włącznie. Według IUNG jesteśmy zielona oazą – podkreśla Mirosław Ignaszak, przewodniczący Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Wałczu. – Jak się ma jedno do drugiego? W pierwszej kolejności należałoby te raporty ujednolicić, bo inaczej nie dojdziemy do niczego – dodaje.

Szczególnie trudne warunki są w chwili obecnej w województwie zachodniopomorskim.

Jak żyję to nie pamiętam takiego roku, żeby od 15 kwietnia, przez niemal dwa miesiące nie spadła nawet kropla deszczu – mówi Edward Kosmal z zachodniopomorskiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. – Należy sobie zdać sprawę, że problem będzie się pogłębiał, nie tylko na ziemiach Iv i V klasy, ale także na klasie III i lepszych – dodaje. – W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie zespołu konsultacyjnego z wojewodą w tej sprawie, ale już teraz musimy wywierać presję na ministerstwo, żeby wyszło nam naprzeciw i zrezygnowało z aplikacji, bo ta, póki co służyła chyba tylko temu, żeby rolnicy nie dostali odszkodowań – podsumowuje.

Jak zaznacza Kosmal susza dotknie nie tylko gospodarstwa zajmujące się uprawa, ale tez w olbrzymim stopniu wpłynie na hodowców bydła.

Jako hodowcy bydła jesteśmy w tym gorszej sytuacji, że nie możemy ubezpieczyć użytków zielonych – ani łąk, ani trwa na gruntach ornych – mówi Emil Mieczaj, rolnik z zachodniopomorskiego. – Sytuacja jest dramatyczna. W naszym regionie powinniśmy zbierać około 8 balotów z hektara. Teraz jeśli będzie jeden będzie dobrze – dodaje. - Kategorycznie żądamy rozdzielania produkcji roślinnej od zwierzęcej. Nie możemy funkcjonować na jednakowych zasadach. Chcemy się ubezpieczać i mieć jakikolwiek poziom bezpieczeństwa. W tym momencie wiele stad zostanie zredukowanych, jeśli w ogóle nie zlikwidowanych – przekonuje.

O co postulują rolnicy?

Zachodniopomorski Zespół Koordynacyjny Związków i Organizacji Rolniczych przedstawił swoja ocenę sytuacji, propozycje i żądania. Poniżej możecie się z nimi zapoznać.

1. Wprowadzenie rozwiązań systemowych

Oszczędzanie wody w rolnictwie ma często miejsce w okresie od późnej jesieni do pierwszych dni wiosny. Od trzech lat jest to, w wielu gospodarstwach, utrudnione. Rolnicy chcący korzystać z wody borykają się z szeregiem barier administracyjnych. Proces decyzyjny jest podzielony pomiędzy szereg instytucji publicznych. Konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian w przepisach. Mamy świadomość, że mała retencja i oszczędzanie wody nie rozwiąże tematu na większą skalę. Zmiany klimatyczne są znaczące. Bez pomocy państwa trudno jest zbudować system racjonalnego gospodarowania wodą. Żądamy rozwiązań systemowych, w związku z nieodwracalnymi zmianami klimatu, łagodzących straty i wspierających wdrażanie nowych technologii produkcji. Oczekujemy, że nowe przepisy będą pozwalały administracji na podejmowanie decyzji z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań.

2. Likwidacja aplikacji suszowej

Żądamy szacowania strat w 2023 roku przez komisje powoływane przez wojewodów. Od początku wprowadzenia aplikacji suszowej nie uwzględniono wszystkich czynników mających decydujący wpływ na określenie suszy i strat w plonach. W naszej ocenie aplikacja nie jest precyzyjna i nie jest w stanie wiarygodnie ocenić skutków suszy. Żądamy umieszczenia wszystkich ryzyk w jednym filarze ubezpieczeniowym. Żądamy szacowania skutków suszy przez niezależnych rzeczoznawców.

Rolnicy składają już wnioski o szacowanie strat w urzędach gmin. Przykład: gminy powiatu stargardzkiego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy IUNG – PIB nie ogłasza suszy, a susze hydrologiczną w zachodniopomorskim ogłosił IMGW.

Stoimy na stanowisku, że w szacowaniu strat przy pomocy aplikacji i komisji suszowych powinna być brana pod uwagę wilgotność gleby, a nie tylko bilans wodny. Należy także uwzględniać dane ze zdjęć z monitoringu satelitarnego.

Podkreślamy, że głównym czynnikiem plonotwórczym jest wilgotność w glebie.

Kategorycznie żądamy rozdzielenia przy szacowaniu strat produkcji zwierzęcej od roślinnej oraz uznania trwa (jak zbóż ozimych).

Żądamy weryfikacji określenia bilansu wodnego dla poszczególnych upraw, w tym roślin okopowych.

3. Zmiana definicji suszy rolniczej

Obecna definicja brzmi: „susza rolnicza pojawia się, gdy wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie. Zwana również suszą glebową. Jest bezpośrednią konsekwencją wydłużającej się suszy atmosferycznej. Definiowana jako okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb roślin w profilu glebowym i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie. Zaznaczyć należy, iż nie każdy okres bezopadowy i jednoczesny spadek wilgoci glebowej jest suszą rolniczą. Warunkiem zaistnienia suszy rolniczej jest wystąpienie zmian w stanie roślinności, tj. wystąpienia objawów stresu wodnego, spadku w biomasie i ograniczeń plonowania. Czas wystąpienia deficytu zasobów wodnych w glebie oraz ich dotkliwość zależą bezpośrednio od właściwości retencyjnych gleby – są zatem zmienne w czasie oraz w przestrzeni, stosownie do rozkładu przestrzennego typów gleb. Susza rolnicza prowadzi do wytworzenia strat bezpośrednich w ekosystemach naturalnych, ale przede wszystkim skutkuje stratami w produkcji rolnej i leśnej. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB).” (za www.gov.pl/web/susza/susza)

Wnosimy o uwzględnienie w definicji suszy rolniczej:

wysokich okresowych zmian temperatur i wysokiego stopnia nasłonecznienia powodujących nieodwracalne zahamowanie rozwoju roślin i ich gwałtowne obumieranie. Zjawisko to obserwujemy także na Pomorzu Zachodnim od kilku lat. Jest to monitorowane przez stacje meteorologiczne. Niestety dane te, z uwagi na obowiązujące przepisy, nie są uwzględniane przy monitorowaniu suszy,

żądamy uwzględnienia parametru wilgotności gleby przy szacowaniu strat. Parametr ten powinien być uwzględniany przy monitoringu wykonywanym przez IUNG – PIB. Dopiero włączenie niniejszego parametru pozwoli wiarygodnie oceniać straty i dawać rzeczywisty obraz stanu upraw oraz ewentualnych niedoborów wody.

4. Satelitarne badanie suszy

Żądamy włączenia systemu satelitarnego do oceniania stanu upraw. Żądamy jednocześnie wsparcia finansowego IUNG – PIB w pracach nad wdrożeniem satelitarnego badania suszy oraz żądamy podjęcia współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lasami Państwowymi.

Poniżej załączamy wzór wniosku jaki można składać w gminach.