Dziś 21 lipiec, a przez aplikację suszową nadal nie można złożyć wniosku. Teoretycznie nie jest to warunek pierwszorzędny, aby doszło do szacowania, mają bowiem działać komisje suszowe. Obecnie w poszczególnych gminach dotkniętych suszą wielkie poruszenie, bo czas goni a żniwa postępują. Chaos jest coraz większy, więc ustalane są na szybko plany działania. I co ważne, w każdej gminie nieco inne. To w takim razie jak zgłosić suszę?

Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane – czytamy w wewnętrznych komunikatach wielu gmin, jakie wystosowano w ostatnich dniach do swoich mieszkańców.

Każda z gmin ustala na szybko plan działania. Czas goni, bo żniwa postępują.

W czasie szacowania szkód uprawa musi być na polu. Oznacza, to że rolnicy, którzy pogubili się w końcu co mają zrobić w celu zgłoszenia szkody suszowej, a zebrali już swoje uprawy (zaznaczmy, że to właśnie uprawy dotknięte suszą i położone na najlżejszych stanowiskach są zbierane w pierwszej kolejności) mogą być wykluczeniu z możliwości zgłoszenia szkody, bo nie ma już na polu materiału dowodowego. Po drugie nikt o zdrowych zmysłach, nie będzie trzymał uprawy na polu tylko po to, aby komisja mogła zebrać potrzebne dane. Szacowanie szkód suszowych (rzetelne, wykonane na postawie szczegółowej lustracji) należy do bardzo trudnych działań i wymaga wysokich kwalifikacji agronomicznych.

Skąd ten chaos?

Zmieniły się nieco zasady i powstały nowe przepisy a dokładnie chodzi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa Dz.U. 2023 poz. 1350/ Rozporządzenie to część spraw uregulowało, ale nadal wiele niuansów nie została na czas zinterpretowane. Stąd chaos, a czas leci na niekorzyść.

W związku z powyższym ponownie powstał duży chaos w zakresie powoływania komisji suszowych. Kto będzie szacował szkody, na jakich zasadach? Wedle jakiego protokołu? O tym już wielokrotnie pisaliśmy.

Aplikacja suszowa jeszcze nie działa

Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że już 20 lipca zacznie działać aplikacja suszowa. Zaglądamy na stronę – a tu nic się nie dzieje.

Scan: aplikacje.gov.pl/app/susza

Teoretycznie padła decyzja, że rolnik może wnioskować o komisję suszową bez protokołu z aplikacji. Potrzebny jednak wniosek producenta. Na szczęście wiele gmin przeskakuje dalej, bo który rolnik ma teraz czas składać wniosek do gminy o powołanie komisji z prośbą o szacowanie szkody skoro na tapecie są żniwa i coraz bardziej zaawansowane są prace żniwne.

Inne natomiast wyznaczyły termin np. do 27.07. br. i podały na swojej stronie jak powinien wyglądać przykładowy wniosek (przykład poniżej).

Wniosek o szacowanie szkód w uprawach powstałych w wyniku suszy 2023 przykład z jeden z gmin z woj. kujawsko-pomorskiego

Tylko, kiedy zaczną działać komisje w terenie skoro wnioski dopiero są składane i analizowane. Który rolnik ma teraz czas na kolejki, które z pewnością się utworzą w tej sprawie?

Suszowe 2023. Gra na czas

Niektóre gminy podają, że na dniach rozpoczną pracę w terenie. No dobrze, ale to już wiadome, że nie zdążą oszacować wszystkich pól. O ile mogą zająć się na spokojnie uprawami jarymi o długim okresie wegetacji (burak cukrowy, kukurydza, warzywa w gruncie), to trudno by solidnie wykonali swoją pracę w oziminach. Najprawdopodobniej nie zdążą także z uprawami zbóż jarych czy rodzimych bobowatych (groch jest już zbierany).

Dlatego część gmin proponuje zbierać materiał dowodowy w postaci zdjęć uszkodzonych upraw, które powinien rolnik wykonać sam. Jak zaznaczają zdjęcia muszą być wykonane przed żniwami. Co mam być na zdjęciach? Jak zberać taki materiał. Oczywiście zasady już nie są ustalone. Ale dla bufory lepiej je chyba mieć, niż nie mieć.

Jak zgłosić suszę w 2023 roku?

No cóż, chcielibyśmy Wam podać prostą instrukcję postępowania, jednak jedynie co Wam możemy poradzić to udać się lub zadzwonić do gminy, poszukać komunikatu na stronie (są one teraz publikowane) i postępować wedle ustalonych zasad. Aplikacja pewnie wkrótce zacznie działać, stąd ten krok jeszcze przed nami, bo protokół musi być załącznikiem.

Pytanie na końcu tylko nasuwa się jak zawsze to samo: kiedy doczekamy się klarownych, prostych zasad postępowania w nie nowym problemie jakim jest susza?