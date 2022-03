Argentyna: znowu dozwolony eksport śruty sojowej

Producenci śruty sojowej i oleju w Argentynie mogą ponownie eksportować, choć przy wyższych podatkach.

Jak poinformowało argentyńskie ministerstwo rolnictwa, znów możliwe są rejestracje sprzedaży zagranicznej śruty sojowej i oleju. Zostały one zawieszone 13 marca do odwołania, co było równoznaczne z zakazem eksportu.

Jednak od czasu ponownego otwarcia rejestracji argentyńskiego wywozu śruty sojowej i oleju mają zastosowanie nowe wymogi. Według oświadczenia ministerstwa rolnictwa od dostaw eksportowych pobierany jest podatek w wysokości 33 proc, poprzednio 31 proc. Ponadto podatek wywozowy od biodiesla został podwyższony o jeden punkt procentowy do 30 proc.

Podwyżki podatków są częścią planu rozszerzenia upraw pszenicy, a tym samym eksportu pszenicy, przy jednoczesnym ustabilizowaniu jej krajowej ceny. Według ministerstwa, dodatkowe dochody trafią do funduszu stabilizacyjnego dla pszenicy argentyńskiej. Krajowa cena pszenicy w Argentynie wzrosła o 37 proc. w ciągu zaledwie kilku dni w wyniku wojny w Ukrainie i wynikającego z niej skoku cen na rynku światowym.

Chcąc chronić krajowych konsumentów, rząd chce interweniować przy ustalaniu cen na rynku krajowym. Jednocześnie Argentyna chce skorzystać z gwałtownego wzrostu cen pszenicy na światowym rynku.

Zgodnie z decyzją rządu rejestr eksportu ze zbiorów w sezonie 2022/2023 ma zostać otwarty dla dalszych 8 mln ton pszenicy, oprócz już zatwierdzonych 2 mln ton. Celem jest zapewnienie producentom bezpieczeństwa w planowaniu siewu pszenicy i osiągnięcie nowego rekordu produkcyjnego - 25 mln ton pszenicy.