ARGUMENT pszenica ozima do bicia rekordów, uprawiana przez profesjonalistów. Relacja z centralnej wielkopolski

Odmiana Argument pobiła rekordy plonowania w sezonie 2020. Jednego dnia pszenica Argument biła dwukrotnie rekord. Pierwszy w województwie zachodniopomorskim. Wynosił on 11 ton 800 kg z hektara. Drugi rekord padł w województwie kujawsko-pomorskim i wynosił on ponad 12,5 tony z hektara.

Odmiana ARGUMENT sprawdza się w monokulturach, dzięki odporności na grzyby infekujące podstawę źdźbła, DTR – brunatną plamistość liści oraz choroby kłosa – fusarium.

Ponadto Argument jest zaprawiany specjalną zaprawą BERET STAR, która w swym składzie zawiera trzy substancje aktywne. Sedaksan zawarty w zaprawie wspiera rozwój systemu korzeniowego co w połączeniu z naturalną cechą tej odmiany daje imponujące efekty. Potężny system korzeniowy czyni tę odmianę odporną na warunki stresowe tj. susza. Cecha ta jest pożądana zwłaszcza w regionach, gdzie mamy co raz większy problem z brakiem opadów np. Wielkopolska.

ARGUMENT to solidna pszenica należąca do odmian wysokich. W związku z tym trzeba ją dobrze skracać, tak by utrzymać w pionie potężne kłosy.

Znajdujemy się w Nagradowicach na polach PHR. Siewy wykonano w drugiej połowie września. Obsada 300 roślin na metrze. Plantacja wygląda bardzo zdrowo. Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że warunki pogodowe, które tutaj wystąpiły, czyli silne wiatry i niska temperatura, kompletnie nie naruszyły tej plantacji, ponieważ odmiana ta posiada również wysoką notę zimotrwałości według COBORU – czwórkę.

Szanowni Państwo, polecamy Państwu pszenicę ozimą ARGUMENT. Jest to pszenica dedykowana dla profesjonalnych rolników, która odwdzięcza się, tak jak nam, rekordowymi plonami.

