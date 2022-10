Artur Kozera, jeden z prelegentów na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie, przyznawał, że obecnie hodowla stoi przed szeregiem wyzwań. Z jednej strony zmieniający się klimat, a z drugiej niepewna sytuacja na rynku energetycznym i politycznym, tym bardziej wymuszają zapewnienie globalnego dostępu do żywności. Jakim krokiem podąża hodowla roślin?

Czynniki, które mają wpływ na uzyskiwane plony, to niewątpliwie zmieniające się warunki klimatyczne, a także coraz bardziej znaczące uwarunkowania ekonomiczne, w tym głównie dostępność i koszty środków do produkcji. Jak przyznawał podczas prezentacji na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie, Artur Kozera - manager produktu i marketingu Rapool Polska, to właśnie odmiana jest czynnikiem definiującym plon. Natomiast nawożenie jest elementem, który wykorzystuje potencjał odmiany w maksymalny sposób. Dlatego tym bardziej istotna, jest odpowiedź hodowli na nowo definiowane wyzwania.

Czynniki wpływające na uzyskiwane plony

Nadrzędne czynniki decydujące o przydatności odmiany do uprawy, to plon nasion i zawartość tłuszczu -czyli jakość technologiczna- kolejny to stabilność plonu. Wszystkie inne czynniki zmieniają się wraz ze strefą klimatyczną.

-W przypadku naszej części Europy, w tym naszego kraju, jeszcze niedawno mówiło się, że głównym czynnikiem wpływającym na plon, jest zimotrwałość. Obecnie coraz częściej mówi się, że jest to tolerancja na stresy, przede wszystkim stres suszy z którym się borykamy, czy też presja ze strony chorób. Pojawiające się aktualnie choroby, jak choćby Verticillium, czy wirus żółtaczki rzepy, wcześniej nie powodowały wysokich strat gospodarczych w plonie, dlatego rzadziej o nich mówiono. - wskazywał w swojej prezentacji Kozera.

Kolejną grupą, mającą istotny wpływ na plon, są również uwarunkowania ekonomiczne.

W jakim aspekcie czynniki prawno-ekonomiczne, decydują o plonie?

W tym przypadku znaczące będzie kilka czynników: ograniczenie możliwości stosowania środków ochrony roślin, w tym głównie insektycydów; dyrektywa azotanowa, czyli wpływ azotu na wody gruntowe - zmuszająca producentów do innego podejścia do nawożenia azotem.

-Kolejna rzecz, która pojawiła się w tym roku, to znaczny wzrost cen surowców energetycznych. Jest to istotny czynnik zmian, które bezpośrednio przekładają się na ceny nawozów i innych środków do produkcji. Następnie, równie istotne są ciągłe, dynamiczne zmiany na globalnym rynku płodów rolnych. Pamiętamy ceny z kwietnia powyżej 1000 € na giełdzie MATIF, które w tej chwili kształtują się w okolicach 640 €. Skąd to wynika? Główna przyczyna to niepewna sytuacja geopolityczna, którego głównym czynnikiem jest wojna w Ukrainie. To aspekt, który wpływa niekorzystnie na rynek globalny i tym bardziej wymusza zapewnienie globalnego dostępu do żywności. - wyjaśniał prelegent.

Hodowla zmierza w kierunku poprawy jakości plonu

Jak tłumaczył Artur Kozera, odmiana jest ważnym czynnikiem definiującym plon, jednak bardziej istotne są aspekty, związane z wartością technologiczną nasion rzepaku.

-Rzepak jako roślina oleista, powinien mieć wysoką zawartość tłuszczu. U początków hodowli, postęp szedł w kierunku pozyskiwania jak najwyższych plonów, dopiero później ważniejszy stawał się czynnik związany z jakością. Wprowadzenie odporności na choroby, powodowało, że roślina bez większych przeszkód mogła skupiać się na wysokim plonie - zużywając energię na budowanie plonu, a nie walkę z chorobami. Kolejne zmiany - w architekturze rośliny - czyli generalnie kształtowanie plonu na rozgałęzieniach bocznych rzepaku (pędy boczne stanowią około 70-80% plonu, pęd główny to blisko 20-30%). To są elementy, na które hodowla istotnie zwraca uwagę. - podkreślał manager Rapool Polska.

Podczas prezentacji Artur Kozera podkreślał, że istotny jest nie tylko plon, ale ważniejsze są aspekty związane z jego jakością, źródło: Rapool

Doświadczenia poletkowe Rapool

W warunkach naszego klimatu, firma Rapool skupia się nad badaniami roślin, adaptujących się w różnych warunkach uprawy.

Zróżnicowany termin siewu rzepaku i jego wpływ na rozwój roślin, w doświadczeniach prezentowanych przez Rapool Polska. źródło: Rapool

-Zwracamy duża uwagę na testowanie terminów siewu, poziomów efektywności wykorzystania azotu, czy podatności na choroby. Hodowla już teraz, daje możliwości produkcji odmian, które potrafią wysoko plonować na żyznych stanowiskach, przy nieco obniżonych dawkach azotu. Kolejny element, to kwesta związana z podatnością odmian na warunki stresowe wywołane presją chorób. Wchodzące na nasz teren Verticillium, czy cylindrosporioza, z którymi mamy coraz częściej do czynienia, a były dotąd znane głównie w Europie Zachodniej. - komentował Kozera.

Podsumowując, istotny wpływ na hodowlę roślin, będą wywierały zmieniające się warunki produkcji. Wymusza to nie tylko klimat, ale także w dużej mierze aspekty ekonomiczne.