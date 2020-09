Australia: Ogromne zbiory pszenicy mają być jeszcze większe

Oczekuje się, że w sezonie 2020/2021 produkcja zbóż ozimych w Australii wzrośnie o 64 procent do 47,9 miliona ton.

W ubiegłym roku australijscy rolnicy zebrali tylko 29,2 miliona ton zboża ozimego. Oznacza to, że obecne zbiory przekraczają o 20 proc. średnią z 10 lat wynoszącą 40 mln ton.

Australia po raz kolejny podniosła prognozy dotyczące nowych zbiorów pszenicy. Szacunek został podniesiony o około 8 proc. Australijski ministerstwo rolnictwa (ABARES) spodziewa się, że przyszłe zbiory pszenicy wyniosą 28,9 mln ton, w porównaniu z 26,7 mln ton według szacunków z czerwca i zaledwie 15,2 mln ton w zeszłym roku.



W porównaniu ze zdominowanym przez suszę poprzednim rokiem, oznaczałoby to prawie podwojenie zbiorów pszenicy w Australii. Przyczyną korekty są obfite opady deszczu na wschodnim wybrzeżu Australii.

W porównaniu ze zdominowanym przez suszę poprzednim rokiem, oznaczałoby to prawie podwojenie zbiorów pszenicy w Australii. Przyczyną korekty są obfite opady deszczu na wschodnim wybrzeżu Australii. ABARES przewiduje, że zbliżające się zbiory pszenicy przyniosą 28,9 mln ton, w porównaniu z 26,7 mln ton według szacunków z czerwca i zaledwie 15,2 mln ton w zeszłym roku.

