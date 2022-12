Abares prognozuje, że produkcja roślin ozimych w Australii wyniesie łącznie 62 mln ton, co będzie drugim najwyższym wynikiem w historii.

Prognoza Abares

Oczekuje się, że produkcja osiągnie nowe rekordy w Australii Zachodniej i Australii Południowej po sprzyjających warunkach wiosennych w tych stanach. Perspektywy upraw we wschodnich stanach pozostają ogólnie wysokie, w tym prognozy rekordowej produkcji w Wiktorii, ale szacuje się, że w regionach dotkniętych przedwczesnymi rekordowymi wiosennymi opadami deszczu są rozległe straty.

Warunki sezonowe w okresie wiosennym spowodowały mieszane perspektywy produkcji roślin ozimych w całym kraju. Krajowa produkcja roślin ozimych została ogólnie skorygowana w górę ze względu na lepsze perspektywy w dużych częściach kraju, które mają zrekompensować zmniejszone perspektywy i straty w uprawach w niektórych wschodnich stanach spowodowane powszechnymi powodziami i deszczami. Zbiory zbóż w Nowej Południowej Walii i Wiktorii również trwają znacznie dłużej niż zwykle, a utrzymująca się deszczowa pogoda w lecie stwarza dodatkowe ryzyko.

Nowe rekordy

Abares prognozuje, że produkcja pszenicy osiągnie nowy rekord 36,6 mln ton, co stanowi wzrost o 1 proc. w stosunku do poprzedniego rekordu ustanowionego w zeszłym roku. Produkcja jęczmienia ma osiągnąć 13,4 mln ton, co będzie czwartym, co do wielkości wynikiem w historii. Produkcja rzepaku również osiągnie nowy rekord na poziomie 7,3 mln ton, co oznacza poprawę o 4 proc. w stosunku do poprzedniego rekordu ustanowionego w zeszłym roku.

Niewielki spadek powierzchni upraw

Szacuje się, że powierzchnia upraw roślin ozimych w sezonie 2022/2023 osiągnie w całej Australii 23,5 mln ha, co oznacza niewielki spadek w stosunku do rekordowych poziomów z ubiegłego roku. Spadek ten jest spowodowany 10 proc. zmniejszeniem powierzchni upraw w Nowej Południowej Walii i 9 proc. w Queensland, na skutek niesprzyjających wilgotnych warunków w czasie zasiewów w południowym Queensland oraz północnej i środkowej Nowej Południowej Walii.

Szacuje się, że porzucenia upraw we wschodnich stanach z powodu powodzi i ekstremalnych opadów wiosną wynosi około 16 proc. powierzchni upraw w Nowej Południowej Walii, 7 proc. w Wiktorii i 5 proc. w Queensland. Te porzucenia są uwzględniane w prognozach Abares.

Zróżnicowana, jakość

Jakość zbóż i nasion oleistych we wschodnich stanach została zróżnicowana w wyniku utrzymujących się na wiosnę wilgotnych warunków, co uniemożliwiło wielu hodowcom dostęp do pól w celu nawożenia i stosowania środków chemicznych. Zmniejszona zdolność do zwalczania chwastów i chorób grzybiczych, takich jak rdza pasiasta, przyczyniły się do bardziej zauważalnej utraty plonów niż w poprzednich latach. Utrzymujące się wilgotne warunki również w różny sposób wpłynęły na plony we wschodnich stanach.