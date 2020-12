Australia: Spodziewane świetne zbiory pszenicy

W Australii rozpoczęły się zbiory zbóż, a rolnicy po dwóch złych latach z powodu suszy oczekują w tym sezonie na bardzo dobre wyniki.

Korzystniejsze warunki klimatyczne mają pozytywny wpływ na uprawę główną - pszenicę. Oczekuje się, że tegoroczne zbiory wyniosą 31,2 mln ton, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

W swojej aktualnej prognozie Australijski Urząd ds. Rolnictwa i Gospodarki Surowcami (ABARES) zakłada łączną ilość zbóż na poziomie 51,5 mln ton, w przypadku upraw ozimych; byłoby to około 22,2 mln t, czyli 76 proc. więcej niż w słabym poprzednim sezonie. Byłby to również drugie pod względem wielkości żniwa wszechczasów po sezonie 2016/2017.

Zdaniem ekspertów, dostateczne opady wiosną w ważnych regionach uprawy oraz powiększenie obszaru zasiewów zbóż ozimych o 23 proc. w porównaniu z suchym sezonem 2019/2020, umożliwią rekordowe zbiory.

Tegoroczne zbiory pszenicy mają wynieść 31,2 mln ton, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Tylko w rekordowym roku 2016/2017 zbiory były wyższe. Nowe zbiory powinny być o ponad 30 proc. wyższe niż średnia dziesięcioletnia. Większość tego wzrostu pochodzi z upraw ze stanu Nowa Południowa Walia, gdzie ich obszar podwoił się i oczekuje się sześciokrotnego wzrostu wielkości produkcji do 12,2 mln ton.

W przypadku jęczmienia ABARES oczekuje, że wielkość zbiorów wzrośnie o jedną trzecią, do prawie 12,0 mln ton w porównaniu z sezonem 2019/2020. Byłaby to również druga najwyższa ilość, jaką kiedykolwiek zebrano. W przypadku owsa obserwuje się wzrost produkcji o około 90 proc. do około 1,6 mln ton.

Rolnicy zwiększyli też uprawę rzepaku o ponad 30 proc. Według szacunków ABARES, zbiory przekroczą wynik z poprzedniego roku o 59 proc. Wynik na poziomie 3,7 mln ton byłby o 12 proc. wyższy niż średnia długoterminowa.

Większość rzepaku jest zwykle eksportowana z Australii.

Według analityków ABARES, rolnicy z Queensland i Nowej Południowej Walii będą znacznie bardziej zaangażowani w uprawę roślin jarych ze względu na lepsze warunki klimatyczne. Obszar uprawy takich roślin, jak sorgo, kukurydza, ryż lub bawełna, prawdopodobnie potroi się w bieżącym sezonie w porównaniu z najniższym poziomem z sezonu 2019/2020 i wyniesie około 1,1 mln hektarów.

W szczególności w przypadku sorgo, bawełny i ryżu można spodziewać się bardzo silnego wzrostu wielkości produkcji po poprzednim sezonie suszy. Ogólnie oczekuje się, że zbiory roślin jarych wzrosną o ponad 200 proc. do 3,72 mln ton.