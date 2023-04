Robot do siewu i pielenia buraka cukrowego fot. Pfeifer & Langen Polska

Firma Pfeifer & Langen Polska przeprowadza testy robota do siewu i pielenia buraka cukrowego. Na polu pod Grodziskiem Wlkp. autonomiczny i bezemisyjny robot rozpoczął pracę 29 marca. Jak sprawdza się maszyna?

Zasilany energią słoneczną robot jest sprawdzany na polu w gospodarstwie należącym do panów Glinkowskich. Jak przyznaje Pfeifer & Langen, to kolejny sposób na ograniczanie emisji dwutlenku węgla w rolnictwie, który pozwala prowadzić uprawę buraków cukrowych z o wiele mniejszym oddziaływaniem na środowisko.

Jak spisuje się robot podczas siewu?

Praca wykonywana jest na polu po orce, ponieważ po wykonaniu zasiewu urządzenie będzie wykonywało mechaniczne zwalczanie zachwaszczenia. Duża ilość resztek pożniwnych uniemożliwiałaby ten zabieg. Maszyna samodzielnie porusza się z prędkością 0,7 km/h i dzięki temu bardzo precyzyjnie umieszcza nasiona w glebie.

Robot może być wykorzystany do siewu, mechanicznego zwalczania chwastów, a także ma możliwość wykonania zabiegu zwalczania szkodników fot. Pfeifer & Langen Polska

Do napędu wykorzystywana jest energia elektryczna z własnego ogniwa fotowoltaicznego. W nocy urządzenie pobiera energię z akumulatorów. W słoneczny dzień ogniwo fotowoltaiczne dostarcza odpowiednią ilość energii do napędu i równocześnie ładuje akumulator potrzebny do zasilania urządzenia po zmierzchu. W sezonie maszyna skutecznie może wykonać siew i ochronę na powierzchni 20 ha.

Robot Farmdroid firmy Farm Systems to pierwsze autonomiczne urządzenie pracujące na polach plantatorów Pfeifer & Langen Polska.

– Przyglądamy się tej technologii. Jeśli testy wypadną pomyślnie, chcemy ją upowszechnić wśród naszych plantatorów – mówi Roman Kubiak, prezes Pfeifer & Langen Polska

Robotyzacja celem ku zrównoważonemu rolnictwu

Robot usuwa wszystkie chwasty mechanicznie. Korzysta on z precyzyjnej technologii GPS i zapamiętuje położenie wszystkich wysianych nasion. Dzięki temu w kolejnych przejazdach prowadzi odchwaszczanie w wyznaczonej odległości od miejsca, gdzie rośnie burak.

– Korzystając z tego robota znacząco ogranicza się emisję zanieszczyczeń podczas uprawy buraków. Dodatkowo można wyeliminować chemiczne preparaty zwalczające chwasty – wyjaśnia dr Henryk Ławiński, ekspert ds. agrotechniki w Pfeifer & Langen Polska

Proces odchwaszczania może być przeprowadzony bezpośrednio po siewie buraków, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne. W trakcie mechanicznego zwalczania chwastów, robot ma również możliwość wykonania zabiegu zwalczania szkodników. Urządzenie może wykonywać precyzyjną aplikacje preparatu tylko na roślinę uprawną ograniczając w ten sposób do absolutnego minimum ilość zastosowanego środka chemicznego.