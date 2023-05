Dawka azotu na kłos zawsze rodzi wiele pytań. Czy jest sens jej podawania? A jeśli tak to ile i w jakiej formie?

Podanie azotu na kłos zwiększa szanse na uzyskanie ziarna konsumpcyjnego

Każda forma azotu może być podana na kłos, ale wolno działające muszą być aplikowane z wyprzedzeniem

Lepsze parametry - główny cel dawki jakościowej

Podanie dawki jakościowej w fazie liścia flagowego przyczynia się do zwiększenia MTZ (masa tysiąca ziaren) poprzez poprawę nalewania ziarna. Opóźniając dawkę jakościową i podając ją w fazach późniejszych niż BBCH 39 (najpóźniej do pojawienia się pierwszych ości) wpływamy bardziej na polepszenie takich parametrów jak zawartość białka. Dobrym rozwiązaniem - choć rzadko stosowanym - jest aplikacja dawki jakościowej w dwóch podejściach, tzn na początku fazy liścia flagowego, jak i tuż przed kłoszeniem.

Ile azotu na kłos?

Dawka azotu na kłos oscyluje w granicach 20 - 50 kg N/ha, przy czym najczęściej przedział podawanego azotu w czystym składniku jest bliższy tej dolnej granicy. Tak więc stosując saletrę 34% podajemy 60 - 140 kg nawozu na hektar, a już w przypadku mocznika 45 - 110 kg/ha (o zasadności aplikacji na kłos mocznika będziemy jeszcze wspominać).

Pszenica ma wysokie wymagania względem azotu. Na wyprodukowanie 1 tony ziarna (wraz z odpowiednią masą słomy) potrzebuje około 25 - 30 kg N/ha. Tu uwzględnić trzeba azot ze wszystkich źródeł (nawożenie mineralne, zasobność gleby etc). Jeśli chodzi o samą dawkę na kłos to ta powinna uwzględniać wcześniejsze nawożenie azotowe, ale także ogólną korelację składników pokarmowych, które umożliwiają pełne pobranie N.

Najlepiej jeśli w dawce na kłos stosujemy szybko działające formy azotu, tak by rośliny jak najszybciej mogły wykorzystywać podany N. Sprawdzi się tu z pewnością saletra amonowa, która ma 50% szybko działającej formy azotanowej. Jeśli zaopatrzenie w wodę jest niskie lub przeciętne można zastosować również RSM - jego zaletą jest obecność wszystkich trzech form azotu, a jednocześnie brak konieczności rozpuszczenia, dzięki czemu forma azotanowa działa bardzo szybko.

Mocznik na kłos

Zastosowanie mocznika w dawce na kłos jest możliwe, ale tylko z odpowiednim wyprzedzeniem. W zasadzie już teraz mamy ostatni moment na podanie tego nawozu w pszenicy, jeśli ma zadziałać jako dawka jakościowa. Pamiętajmy, że azot pochodzący z mocznika (azot amidowy) potrzebuje najwięcej czasu zanim zacznie efektywnie dzialać. Aktualnie - przy temperaturach na poziomie około 20 ºC - tempo hydrolizy jest oczywiście znacznie szybsze, ale nim azot amidowy przejdzie do formy dostępnej dla roślin i tak minie kilka lub nawet kilkanaście dni (wpływ na szybkość procesu będzie mieć odpowiednia temperatura oraz uwilgotnienie). Dlatego też mocznik w dawce jakościowej należy podawać już na początku fazy liścia flagowego, a nawet tuż przed fazą BBCH 37. W późniejszych terminach podanie tego nawozu w zbożach traci uzasadnienie.

Tu dodajmy, że mocznik można również podać w formie dolistnej stosując np. 5%-owy roztwór tego nawozu. Taka aplikacja ma wyższą zasadność jeśli nie spodziewamy się w najbliższych dniach opadów deszczu.

Zaopatrzenie w wodę warunkuje podanie dawki jakościowej

Zdecydowanie nie ma sensu aplikować trzeciej dawki w warunkach suszy. Ta co prawda nie dotyczy w tej chwili zdecydowanej większości regionów w kraju, niemniej na nadmiar opadów narzekać również nie możemy - np. w południowej Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku deszcze byłyby już bardzo wskazane. Tym bardziej, że silne wiatry w ostatnich dniach znacznie wysuszyły glebę. Dawka na kłos powinna więc być podana przed spodziewanymi opadami deszczu, tak by nawóz jak najszybciej się rozpuścił. W przeciwnym razie powstają spore straty azotu, choć częściowo mogą być one w tej chwili minimalizowane przez gęsty łan - granulat trafiający pod rośliny nie będzie miał bezpośredniego dostępu do słońca, gdyż zostanie częściowo zacieniony przez rośliny. Jednakże bez opadów straty i tak wystąpią. Tak więc odpowiednie zaopatrzenie w wodę będzie czynnikiem determinującym zasadność trzeciej dawki i jej pełną skuteczność.

Sens podawania trzeciej dawki azotu jest na tych plantacjach, które cechują sie dobrą zdrowotnością, a jednocześnie rokują szanse na dobry plon. Co ważne, podając trzecią dawkę ukierunkowaną na uzyskanie ziarna o jak najwyższej jakości, warto zastanowić się również nad zastosowanie trzeciego zabiegu fungicydowego, czyli ochrony kłosa. W przypadku dużej presji ze strony patogenów chorobotwórczych będzie on uzasadniony, a w pewnym sensie wraz z dawką jakościową będzie stanowił główny element przyczyniający się chociażby do uzyskania wyższej MTZ.