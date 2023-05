Coraz częściej przekonujemy się o tym, że siła mikrobiologii potrafi skutecznie zastąpić agrochemikalia. Odpowiednio dobrane gatunki i szczepy bakterii są w stanie dostarczyć roślinom azot. Co w tym zakresie oferuje rynek?

Bakterie wiążące azot można podzielić na symbiotyczne i niesymbiotyczne bytujące w glebie i w tkankach roślin.

Niektóre bakterie wiążące azot działają dodatkowo stymulująco na wzrost roślin, np. poprzez produkcję fitohormonów.

Prezentujemy, w jaki produktach dostępnych obecnie na rynku, znajdują się poszczególne bakterie wiążące azot.

Różne bakterie, różne działanie

Odkąd na znaczeniu rośnie zastępowanie chemicznych środków produkcji metodami biologicznymi, producenci prześcigają się w dostarczaniu na rynek nowych produktów, bazujących na mikroorganizmach. Szczególną uwagę w ostatnim czasie – czemu niewątpliwie sprzyjały zawirowania na rynku nawozów - zdobyły bakterie, cechujące się zdolnością do udostępniania roślinom uprawnym azotu w dostępnej dla nich formie.

Nazewnictwo i podział produktów z mikroorganizmami jest trudne do określenia ze względu na dynamiczny rozwój tego segmentu rynku. Mikroorganizmy znajdziemy w środkach ochrony roślin, biostymulatorach, nawozowych produktach mikrobiologicznych, szczepionkach itd. Ostatnio uwagę zdobyło zagadnienie bionawozów, których jednym z komponentów również mogą być mikroorganizmy – w tym bakterie wiążące azot.

Obecnie najbardziej zrozumiałym wydaje się podział bakterii, wiążących azot atmosferyczny, na trzy grupy: bakterie symbiotyczne; bakterie niesymbiotyczne, żyjące wolno w glebie; zasiedlające tkanki roślinne endofity.

Azot z brodawek

Znaną właściwie wszystkim już od wczesnoszkolnych lat formą symbiozy roślin z bakteriami jest oczywiście współżycie bakterii brodawkowych z roślinami motylkowatymi. Bakterie brodawkowe, których główni przedstawiciele należą do rodzajów Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Ensifer (dawniej Sinorhizobium), po wniknięciu do systemu korzeniowego roślin motylkowatych intensywnie się mnożą, powodując powstawanie brodawek korzeniowych. Bakterie przekształcają azot atmosferyczny, redukując go do formy amonowej, przyswajalnej dla roślin.

Poszczególne gatunki roślin bobowatych potrafią żyć w symbiozie tylko z określonym gatunkiem bakterii brodawkowych, np. groch współżyje z Rhizobium leguminosarum bv. viceae, łubin z Bradyrhizobium sp., soja z Bradyrhizobium japonicum, fasola z Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli. Niektóre z nich są dla polskich gleb typowe, jak np. koniczyny czy bobiku, jednak jeżeli na danym polu przez wiele lat nie jest uprawiany gatunek bobowaty, liczebność bakterii symbiotycznych w glebie spada. Inne bakterie, jak choćby współżyjący z soją gatunek Bradyrhizobium japonicum, nie występują w Polsce wcale. Z tego powodu zaleca się szczepienie nasion wyspecjalizowanymi szczepionkami, zawierającymi bakterie, nawiązujące symbiozę z danym gatunkiem rośliny motylkowatej. Ilość wolnego azotu związanego przez bakterie zależy od szczepu bakterii, gatunku rośliny i warunków środowiska i może wahać się średnio od 20 do 600 kg/ha rocznie. W naszych warunkach ilość azotu dla roślin następczych po przedplonie motylkowatym zawiera się zwykle w przedziale 10-80 kg N/ha.

Jak wspomniano wyżej, na rynku dostępne są szczepionki z przeznaczonymi dla danego gatunku rośliny bakteriami. Wśród przykładów można wymienić serie produktów Atuva Groch i Bobik, Nitraza, Nitragina, Novobakt Rhizo, Rhizobium, Verruca Pro, WiN2backter do poszczególnych gatunków, a wyłączne do soi HiStick Soy, Primseed Biom Soja i Turbosoy.

Bakterie na wolności

Drugą grupą są niesymbiotyczne, wolno żyjące bakterie wiążące azot. Szacuje się, że zdolność wiązania azotu posiada ok. 270 gatunków bakterii bytujących w glebach, przede wszystkim tlenowe (np. Arthrobacter, Azomonas, Azospirillum, Azotobacter, Pseudomons, Xanthmonas, Xanthobacter), ale też beztlenowe (np. Methanobacterium), fototrofy (np. Heliobacter, sinice). Podobnie jak bakterie brodawkowe doprowadzają do redukcji N 2 do NH 3 , wzbogacając glebę w azot.

W dostępnych na rynku preparatach najczęściej wykorzystywane są gatunki z rodzaju Azotobacter. Bakterie te asymilują azot cząsteczkowy jedynie na potrzeby metabolizmu komórek i nie wydzielają go do środowiska. Związany azot trafia do gleby dopiero po obumarciu komórek bakterii. Niesymbiotyczne bakterie charakteryzują się niewielką wydajnością wiązania N 2, niemniej jest to proces istotny dla funkcjonowania i żyzności gleby.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wolno żyjące bakterie znajdziemy nie tylko w glebie. Są one w stanie kolonizować tkanki roślin, jednak endofity przedstawimy jako osobną grupę, ze względu na sposób aplikacji preparatów zawierających te bakterie.

Wśród przykładowych produktów mikrobiologicznych, które według deklaracji producentów mają dostarczać do gleby wolno żyjących bakterii wiążących azot, możemy wymienić:

Azotobakteryna (Biofood) - Azotobacter sp.

AzotoPower (Bio-Gen) - Azotobacter, Arthrobacter

Bactim Nutri N+ (Intermag) - Azotobacter sp.

Bi Azot (Agrarius) - Bacillus azotofixans

Ino Bact N (Agro Up) - Bacillus amyloliquefaciens

Novobakt Azo+ (BGD) - Azospirillum lipoferum, Azotobacter chroococcum

Rhizosum N Plus (Ceres Biotics/Agrosimex) - Azotobacter salinestris

Synergia Blue (Caldena) - Paenibacillus azotofixans, Bacillus megaterium, Bacillus mucilaginosus, Bacillus mycoides, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride, Mycorrhizal fungus

Prosto do liścia

Jak wspomniano wcześniej, niektóre bakterie zdolne do wiązania azotu atmosferycznego, bytują jako endofity w powierzchniowych tkankach roślinnych, nie wywołując objawów chorobowych. Bakterie endofityczne kolonizują roślinę przez naturalne otwory (np. aparaty szparkowe), mikropory, rany czy uszkodzenia, w tym uszkodzenia mechaniczne. Podobnie jak w przypadku wolno żyjących bakterii glebowych, związany przez nie azot staje się dostępny dla roślin po rozpadzie komórki bakterii. Warto dodać, że wiele wolno żyjących bakterii, będących przedmiotem tego tekstu, zaliczanych jest do grupy PGPR (ang. plant growth-promoting rhizobacteria), czyli bakterii wpływających stymulująco na wzrost roślin (np. poprzez produkcję fitohormonów).

Dostępnymi obecnie na rynku preparatami, które według ich producentów bazują na współdziałaniu endofitów z roślinami uprawnymi poprzez udostępnianie im azotu, są BlueN i Utrisha N, zawierające Methylobacterium symbioticum, oraz Ino Fix N z Metylobacterium sp. i Arthrobacter. O zdolności bakterii Azotobacter salinestris do zasiedlania tkanek roślinnych przekonują również producenci preparatu Rhizosum N Plus.