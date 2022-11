Rzepak potrzebuje azotu nie tylko wiosną. Nawożenie jesienne jest równie ważne - zwłaszcza, jeśli już zaobserwujemy niedobory. Niestety, prawo jest tu wyjątkowo nieelastyczne.

Aplikacja azotu jesienią zabezpiecza rzepak przed głodowaniem.

Ograniczenia w stosowaniu azotu skutecznie redukują potencjał plonotwórczy rzepaku.

Przepisy obniżają plony rzepaku

Rzepak ma bardzo wysoki potencjał plonotwórczy, ale tylko gdy agrotechnika - tak wiosenna jak i jesienna - będzie zapewniała kompleksowe nawożenie i ochronę. O ile te dwie kwestie są w znacznej mierze uzależnione od nas, to nie mamy wpływu na przepisy. Na ten moment przepisy są tak bardzo nielogiczne i brakuje im elastyczności, że obok czynnika pogodowego to one najbardziej hamują możliwość uzyskania dobrego plonu. Przykładem są zakazy stosowania azotu. Czasem nie możemy go podawać wtedy, kiedy ten jest najbardziej potrzebny. Niektóre plantacje już jesienią mogłyby otrzymać część dawki przeznaczonej na wiosnę lub zostać dokarmione azotem dolistnie. Niestety, żadna z tych opcji nie wchodzi w grę, gdyż przepisy zabraniają odżywiania roślin azotem w listopadzie.

Rzepak może być głodny azotu już jesienią

Przyjęło się, że wysoką uwagę przykładamy do wczesnowiosennego nawożenia rzepaku azotem. Jest to jak najbardziej słuszne podejście. W tym roku zresztą to właśnie odpowiednio szybko dostarczony azot miał bardzo duży wpływ na plonowanie, a plantacje gdzie N został zaaplikowany najszybciej oferowały z reguły najlepsze plony. Pamiętajmy jednak, że budowa plonu rozpoczyna się już jesienią. Wysoki poziom plonowania i realizacja potencjału plonotwórczego możliwa jest tylko i wyłącznie przy odpowiednim jesiennym poprowadzeniu plantacji. Sam azot z kolei odgrywa tu niezmiernie ważną rolę.

Przyjmuje się, że rzepak może pobrać tylko podczas jesieni 60 - 80 kg N/ha. Co więcej - rośliny szybciej wysiewane, a także tzw. „wybujałe” potrzebują nawet większej ilości N. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że przy podaniu NPK 6- 20 - 30 nawet na poziomie 300 kg/ha aplikujemy 18 kg azotu. Czyli samo nawożenie mineralne spełnia zaledwie 20 - 30% zapotrzebowania rośliny. Owszem, gleba zaoferuje nam pewną porcję azotu, zwłaszcza na plantacjach gdzie np. przedplonem zboża czy bobowate, a jednak tutaj ogromną role odgrywa dynamika mineralizacji (uzależniona m.in. od rozdrobnienia, nawożenia ścierniska po zbiorze wapnem, azotem czy produktami dedykowanymi do przyspieszenia mineralizacji i rozkładu resztek pożniwnych). Sama zasobność ziemi w azot jest także uzależniona od klasy bonitacyjnej oraz kultury gleby. Pamiętajmy także, że azot obecny w glebie nie jest dostępny od razu - inna może być jego zawartość na poziomie 0 - 30 cm czy też 31 - 60 cm - na całym przekroju profilu glebowego składnik ten będzie w pełni pobierany dopiero, gdy korzenie osiągną odpowiednią głębokość.

Podanie azotu późną jesienią zredukowałoby w dużym stopniu ryzyko głodu azotu na początku wiosny i ogólnie przed ruszeniem wegetacji wiosennej. Dobrze sprawdziłaby się w tym przypadku forma mocznikowa - z jednej strony działałaby powoli, zapewniając pobranie w późniejszym okresie (na start wegetacji), z drugiej zaś w pewnym stopniu zabezpieczyłaby rośliny już teraz przed niedoborem azotu jednocześnie nie powodując nadmiernego wybujania przed zimą (zbyt wysokie rośliny mają gorszą mrozoodporność i zimotrwałość).

N zapewniamy pod planowany plon

Przyjmując podobny plon na ziemi lekkiej a także średniej wyższą dawkę N powinniśmy zazwyczaj zastosować na słabszym stanowisku. Wynika to z faktu, że obecność azotu dostępnego z gleby jest tam odpowiednio niższa (choć nie zawsze - wiele zależy od przedplonów czy ogólnej agrotechniki na przestrzeni lat). Oczywiście nie powinniśmy każdego stanowiska traktować identycznie, ponieważ porcja N powinna być skorelowana z możliwościami plonotwórczymi stanowiska - nie możemy przecież planować plonu 4 ton / ha zarówno na III klasie jak i VI. Tak więc dawka azotu dopasowana powinna być pod zakładany plon, ale zredukowana o N min dostępny dla roślin w glebie.

Braki i niedobory azotu w glebie możemy poznać stosunkowo łatwo. Plantacja jest bowiem bogata w takim przypadku we wszystkie barwy jesieni. Najczęściej jednak liście przebarwiają się na żółte, brązowawe, fioletowe i czerwone odcienie. Same liście często ulegają również nieznacznej deformacji.

Azot jeszcze jesienią - przepisy są nieugięte...

W przypadku gdy stwierdzimy niedobory azotu składnik ten powinien zostać podany jeszcze jesienią. Dodajmy, że taki zabieg nie podniósłby znacząco kosztów produkcji - o podaną późną jesienią porcję N można zredukować ogólne planowanie nawożenie tym składnikiem. Niestety, prawo UE i przepisy dotyczące stosowania azotu pozostają nieugięte. Azotu nie możemy podać w rzepaku ani późną jesienią ani na początku wegetacji wiosennej... Wyjątkowo nieelastyczne przepisy skutecznie redukują potencjał plonotwórczy tej rośliny.

W przypadku podania N w tym momencie zredukowalibyśmy ryzyko związane z opóźnionym dostarczeniem azotu dla rzepaku, a tym samym znacznie ograniczylibyśmy możliwość „głodowania” w okresie lutego / początku marca.